罷韓後下一個？柯文哲：我推薦侯友宜

明天就是6月6日罷韓投票日，外傳台北市長柯文哲是民進黨繼韓國瑜之後的第二號政敵，罷韓之後，下一個是誰？柯文哲今天(5)下午在市議會答詢時表示，「我會推薦侯友宜」。現為無黨籍的台北市議員陳政忠質詢柯文哲，說民進黨有沒有達到打擊韓國瑜的目的？柯文哲回答「達到了」。至於打韓之後，民進黨第二個敵人是誰？柯文哲說「我會推薦侯友宜」。陳政忠表示，現在外界認為民進黨打韓國瑜之後，再來就是柯文哲，這接近事實嗎？柯文哲回答「我現在很低調，民調也很差，我應該不是第一個對象」。陳政忠接著問，最近你太太陳佩琪好幾次在臉書發表意見，她是否知道你未來會面對很多事情，所以她先發動，未雨綢繆？柯文哲回答，不會啦！她只是很敢表達意見，沒那麼多算計，她是一個很有自己想法的人。是否擔心罷韓後，下一個是柯文哲？柯文哲回答，還是一樣，認真工作，心存善念，盡力而為，每天認真做事就好。陳政忠再問，如果罷韓通過，民眾黨在高雄市長補選會不會缺席？柯回答，不一定。陳政忠當場推薦四個人選，其中包括陳佩琪，柯文哲回答，陳佩琪的戶籍在台北市，她沒有資格選，不過副市長彭振聲可以考慮看看。陳政忠推薦的四個人分別為：曾任高雄市工務局長的台北市副市長彭振聲、民眾黨立委蔡壁如、曾表態不排除加入民眾黨的親民黨高雄市議員吳益政、柯文哲的妻子陳佩琪。