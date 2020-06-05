殉職鐵路警父等不到上訴病逝　民眾黨呼籲體制改革

鐵路警察李承翰被刺死案，鄭姓兇嫌因精神鑑定一審獲判無罪，李父昨（4）日晚等不到上訴而病逝，引發外界關注。台灣民眾黨在臉書呼籲，政府需要從體制面進行改革，才能真正避免問題只治標沒治本。

民眾黨表示，警政署目前逐漸改善鐵路警察等一線員警出勤的裝備配置，增添非致命性武器裝備，協助一線警察出勤時遇到危險狀況時的自保措施。對於警政署的佈署，感到肯定，並希望警政署持續推動改善。

民眾黨指出，除了增加員警的保護，目前本國對於受害者家屬的保護極為不足，受害者保護法執行補償金申請緩慢。對於受害人家屬的相關保障目前極其缺乏，包含法律諮詢、法律扶助、心理建設、心理輔導等，僅仰賴民間NGO團體的協力，然而NGO組織「犯罪被害人保護協會」也是面臨人員與財力的匱乏，需要政府積極協助。

民眾黨認為，從蔡英文總統第一任期到今年520的就職演說，強化社會安全網一直是政府自稱首要的任務。然而，之前的強化社會安全網計畫，不僅僅沒有完善能接住「精神疾病」弱勢的族群，與高危險族群。繁雜且沒有系統的計畫施行，也讓一線社工勞動權益受到影響，完全將社會安全網的維護壓力，轉嫁到NGO與個體社工師身上。據2016年衛福部統計，精神照護系統訪視的病患約有 14 萬人，但中央補助地方衛生局的人力，全國竟然只有 99 人。

民眾黨批評，每位關訪員的案量高達 350-400件，「用過勞的人去照顧精神病患，這就是社會安全網的一大漏洞。」

民眾黨呼籲，若真的要讓悲劇不再發生，避免受害者的家屬再次受傷，就不僅僅是口頭上的支持，或是在媒體上帶風向，政府需要從體制面進行改革，才能真正避免問題治標治本，希望能夠互相幫助、互相支持的社會，取代仇恨的連鎖。