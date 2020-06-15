鄭文燦專訪6／接閣揆選總統？鄭文燦：民進黨團隊接班

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桃園市長鄭文燦是否接任閣揆或進軍總統大位，引起外界諸多的臆測和想像；鄭文燦接受《NOWnews》專訪時強調，「任何一位首長，都希望在任期內完成自己設定的目標，也完成市民的期待，所以設想下一步，或者是要預設未來的劇本，我覺得這都有點言之過早。」鄭文燦很篤定的回答，「這倒不是因為我客氣，是我認為現在當下我的位置，就是要把我的工作做好；我常開玩笑地說，我沒有那麼沉不住氣」對於是否接閣揆？鄭文燦強調這是一道模擬題，再度重申，「其實我就是支持蘇(貞昌)院長繼續來擔任閣揆的工作」蘇院長在總統蔡英文競選連任的過程，展現這種接地氣的行動力，很明確的解決了民怨，而且展現了能做事這樣的風格，對於蔡總統第二個任期的幫助是很大，蔡總統任命他當院長，也是希望未來四年，能跟蔡總統做最好的搭配。對於外界臆測他是下一屆呼聲極高的民進黨總統候選人，鄭文燦沒有正面的回答其意願，卻提出另一種開放的思維讓大家思考；鄭文燦指出，「以我自己來說，我擔任直轄市長，是六都裡面最年輕的，即便我兩屆屆滿，還是最年輕的」認為各個政黨都不應該是只有選舉的人才，也應該培養未來的執政人才。鄭文燦表示，整體來說，民進黨陣營未來可能的接班團隊，陣容是比較整齊的，因為國民黨在沒有執政之後，他們對於執政人才的培養有斷層，民進黨的接班梯隊，相對來說有比較完整的陣容；他認為未來要有一種「梯隊接班」或「團隊接班」的想法，因為不是一個人可以做得好，而是要一群人才會做得好，這群人要有共同的視野、共同的價值，大家現在看到的是「人」，但他看到的是「執政能力」，如果在未來的執政能力上，能夠不斷地展現出他的績效，當就會成為「好的選項」。對於蘇貞昌曾對外說，希望鄭文燦能以總統身分回到桃園剪綵的看法？鄭文燦回應，院長很了解大型建設，尤其是捷運系統，一般要7年，在他任期中是沒有辦法看到通車的，所以他必然是個「開工的市長」，而無法成為捷運完工的市長；對蘇貞昌的那句話，鄭文燦的解讀是，「現在該做，就要努力去做。」至於未來「就算是以市民的身分回來搭乘捷運，我應該也很高興」，表示每一次在捷運開工的時候，都曾宣示「將來第一天營運的時候，我要回來！」但不論用什麼身分回來，都會很高興。