警執勤買咖啡也被罵？葉毓蘭倒彈十字回嗆酸民：有錯嗎　

台灣警察勤務繁雜，業務內容涵蓋台灣人民生活大小事，然而卻有網友在臉書怒 Po 警察執勤時身著制服到超商買咖啡的照片，並要求總統蔡英文懲處。而曾任警大教授、國民黨不分區立委葉毓蘭昨（4）日就發聲護警，狂酸這名網友「沒有知識也要看看電視」，警察穿制服買便當、買咖啡早就免罰，該篇 Po 文也引來不少爭議。

該篇貼文拍攝一名警察身穿制服到超商買咖啡，並嗆人民保母的光環早已蕩然無存，辦案執勤態度一天比一天散漫，甚至拿美國警察執法過當的事件比擬「若是模仿效應在台灣警界發生，那台灣原住民的生命安全會不會受到威脅？」，還要求蔡英文總統要「整肅警界」，要求懲處去買咖啡的警察，最後烙下「歡喝咖啡就不要當警察」。

▲葉毓蘭也在臉書嗆該名網友沒常識。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

而立委葉毓蘭昨晚就在臉書憤怒回應，警察穿制服買便當、買咖啡，早就在民國102年8月由警政署正式公布免罰了，並嘲諷這名網友「沒有知識也要看看電視」。而她也因誤認該篇貼文為 Dcard 上大學生所發而表示對國家未來憂心不已「有這樣的棟樑，我們其實不用等待敵人從外來攻擊了」，今日遭指證後也立刻發文道歉致意。

對於此篇貼文網友普遍也認為批評得太誇張「趕快刪文不要丟臉了啦」、「警察人員在外執勤也是很辛苦的，買飲料喝沒問題的，不要對警察太苛則吧！」、「警察也是人，他買咖啡喝有罪嗎？你工作有休息時間，為什麼警察不能有」、「你是不是想刷存在感」。（編輯：楊智傑）