罷韓結果最快1730揭曉　完整程序看這裡

高雄市長韓國瑜罷免案今天(6)舉行投票，投票時間上午8時到下午4時，預計最快下午5時30分可得知結果。今天開票之後，有哪些程序需要接續進行，以下簡要說明。首先是今天開票結果，依據「公職人員選舉罷免法」規定，罷免的「同意票」必須超過高雄市選舉人數的四分之一門檻，換算下來，同意票必須超過57萬4996票，罷免案才算通過，否則就不通過。如果罷免不通過，韓國瑜仍是市長，且任內不得再對韓國瑜提起罷免。如果罷免通過，根據「選罷法」和「地方制度法」規定，中選會將於投票後7天內公告，韓國瑜會自公告日起被解除職務，高雄市並須於公告日起3個月內，辦理高雄市長補選，韓國瑜也成為地方自治史上第一個被罷免的市長。若罷韓案通過，高雄市政府的政務官團隊將隨韓國瑜全部去職，市政工作暫時交由行政院派任代理市長接掌，直到新任市長產生為止。如果韓國瑜認為罷免過程違法，足以影響罷免結果，可以在罷免結果公告日起15天內，以選委會為被告，提起罷免無效之訴；如果認為票數不實、賄選等不法，也可在30天內，以罷免案提議領銜人為被告，提起罷免案通過無效之訴。韓國瑜如果提起訴訟，在訴訟程序尚未終結之前，依法不得辦理高雄市長補選，直到訴訟結束。但如果訴訟拖到今年12月25日以後才判決確定，且宣判韓國瑜敗訴的話，依據「地方制度法」規定，因為所剩下的任期不足2年，職缺可由行政院派任的代理市長代理，直至任期結束，不再辦理補選。