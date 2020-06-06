綠營打韓之後輪到誰？柯文哲：推民調最高侯友宜擋子彈

柯文哲今日上午出席台北端午嘉年華龍舟點睛暨祭江大典，媒體聯訪時被問到罷韓議題。柯文哲說，投票前10天就不能談論投票的事，以免被罰50萬，所以他一定不會講的。

高雄市長韓國瑜罷免投票今（6）日舉行，台北市長柯文哲被問到民進黨打韓之後會對付誰？柯文哲認為是民調最高的縣市長新北市長侯友宜。柯文哲昨日在市政總質詢時表示，民進黨打韓之後會對付侯友宜，今日又被問到為什麼覺得下個目標侯友宜？柯文哲表示，當時問我說萬一罷韓成功的話，民進黨下個目標是什麼，我當然不會說自己啊，現在民調最高是侯友宜，但是柯文哲也強調「沒有拉，那開玩笑的話！」拉侯友宜至少多一個擋在前面擋子彈。媒體問會不會擔心成為民進黨是下個目標？柯文哲說，「不會啦，我一定會把侯友宜推到前面。」媒體問不擔心自己被盯上？柯文哲說，已經盯很久又不是現在才盯，習慣了。柯文哲進一步說，歷次民調，其實大數據分析就知道，台北市20%堅強的柯粉，也有堅強的柯黑，堅強的柯黑大概有20到25%。柯文哲說，在兩極對立狀態下，目前的選罷法如果遇到極端兩極對立，會造成結構的不問定，的確是問題。不過我想，大概事情過後大家還要再思考一下至於會不會擔心遇到報復性罷免案？柯文哲認為，有時候常常事沒有發生前大家都不曉得，所以常常發生以後才知道制度哪裡需要改一下。