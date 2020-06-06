綠營打韓之後輪到誰？柯文哲：推民調最高侯友宜擋子彈

高雄市長韓國瑜罷免投票今（6）日舉行，台北市長柯文哲被問到民進黨打韓之後會對付誰？柯文哲認為是民調最高的縣市長新北市長侯友宜。
柯文哲今日上午出席台北端午嘉年華龍舟點睛暨祭江大典，媒體聯訪時被問到罷韓議題。柯文哲說，投票前10天就不能談論投票的事，以免被罰50萬，所以他一定不會講的。
柯文哲昨日在市政總質詢時表示，民進黨打韓之後會對付侯友宜，今日又被問到為什麼覺得下個目標侯友宜？柯文哲表示，當時問我說萬一罷韓成功的話，民進黨下個目標是什麼，我當然不會說自己啊，現在民調最高是侯友宜，但是柯文哲也強調「沒有拉，那開玩笑的話！」拉侯友宜至少多一個擋在前面擋子彈。
媒體問會不會擔心成為民進黨是下個目標？柯文哲說，「不會啦，我一定會把侯友宜推到前面。」媒體問不擔心自己被盯上？柯文哲說，已經盯很久又不是現在才盯，習慣了。
柯文哲進一步說，歷次民調，其實大數據分析就知道，台北市20%堅強的柯粉，也有堅強的柯黑，堅強的柯黑大概有20到25%。柯文哲說，在兩極對立狀態下，目前的選罷法如果遇到極端兩極對立，會造成結構的不問定，的確是問題。不過我想，大概事情過後大家還要再思考一下
至於會不會擔心遇到報復性罷免案？柯文哲認為，有時候常常事沒有發生前大家都不曉得，所以常常發生以後才知道制度哪裡需要改一下。