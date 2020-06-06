影／地方被迫「加碼」振興券　柯文哲：財政紀律大破口

針對中央花1000元消費3000元振興券，北市研議65歲以上長者加碼1000元。台北市長柯文哲今（6）日上午受訪又透露，在計算65歲以下加碼，但是話鋒一轉又批中央，政策留伏筆，等於「逼迫」各縣市加碼，一定出問題，造成其他縣市財政紀律產生大破口。

柯文哲今日上午出席台北端午嘉年華龍舟點睛暨祭江大典，媒體聯訪時被問到振興券議題。

媒體詢問振興券北市加碼措施，柯文哲先質疑中央政策

振興券有數位落差的，有些人不會用信用卡、悠遊支付，電子支付跟電子票證，那個振興券有200、500面額，柯文哲認為找零會是一大問題。柯文哲也透露市議員秦慧珠質詢時問他，會造成問題，因為行政院花1000補助2000，消費3000元，後面下一個伏筆，讓每個縣市自己加碼，就說這會出問題，台北市財力最雄厚，如果最後加碼我一定會贏，但不是好方法，會造成每個縣市的困擾。柯文哲認為，那些財政比較差的縣市政府，會覺得輸人不能輸陣，所以他們一定要壓，但是會造成財政造成問題。老實講，當時行政院在制定計劃的時候，逼迫每個縣市政府要自行去加碼，這以後一定會造成財政紀律很大的破口。媒體詢問大巨蛋是否8月會復工？柯文哲說，也要等到建照要通過，他認為要照程序走，大家心平氣和，公開透明，我們也不會刁難，就照程序走，你要是全部程序可以有完就讓復工。