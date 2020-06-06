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快訊／綠營估計投票率34%！罷韓票恐衝破70萬

政治中心 / 高雄報導-2020-06-06 16:52:29
▲根據民進黨高雄市黨部提供的資料，這次投票率可能落在3成2到3成5之間。（圖 / 民進黨提供）
罷韓開票持續進行中 ，根據民進黨高雄市黨部提供的資料，這次投票率應該落在3成2，到3成5之間，粗估約73萬5千票到80萬4千票之間。

在正式開票之前，各區公所初步回報的約略數據，投票率大約在34%。換算高雄市選舉人數229萬人，34%大約為77萬8600票，若其中有百分之95為同意票，估算罷免票可能落在73萬9670票左右。

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