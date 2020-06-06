快訊／罷免過門檻！Wecare開票現場樂喊「我高雄我驕傲」

高雄市長韓國瑜罷免案，今天6日上午進行罷免案投票。而下午四點起也開始進行開票程序。只見開票剛過一個小時左右，同意罷免票數已經突破罷免門檻。而罷韓團體wecare高雄總部現場，也樂喊「我高雄、我驕傲」。
韓國瑜罷免投票結果，高雄市選委會也透過直播，即時進行票數更新。不過僅開七成左右的投開票所後，同意票就已經超過門檻，截至目前為止，投票率超過四成，也讓wecare高雄總部現場相當興奮。而稍後，主導罷韓活動的「罷韓四君子」，也將現身召開國際記者會。
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