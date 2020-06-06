「不珍惜高雄人託付！」綠委：韓國瑜被罷免咎由自取

高雄市第3屆市長罷免案今（6）日進行投開票，下午5點12分同意罷免票數超過罷免門檻57萬4996人。高雄市長韓國瑜下午5時餘率局處首長出面談話，向2018年投票給他的89萬支持市民一鞠躬，並提出兩個感謝，三個遺憾，一個祝福。民進黨立委認為，不懂得珍惜高雄人的託付，上任才三個月就跑去選總統，被罷免成功咎由自取。





立委林俊憲表示，罷免成功不只是歷史時刻，更是給全台灣政治人物的重要一課。全國關注的罷韓開票到一個段落，根據高雄市選委會的開票直播，同意票已經正式跨越了57萬4996票的門檻，並且以壓倒性的差距超過不同意票，罷免成功的結果幾乎底定，再來就等稍晚中選會的正式宣佈！





林俊憲認為，隨著韓國瑜卸下高雄市長的職位，除非國民黨還是堅持不反省，又把他重新找回來，否則韓國瑜的政治生涯應該從此告一段落了，紛擾台灣2年的「韓國瑜時代」正式結束。韓國瑜從2018年突然崛起，在半年之內破天荒地拿下高雄市長，卻不懂得珍惜高雄人的託付，上任才三個月就跑去選總統，擺明把高雄當作跳板，今天被罷免成功，完全是咎由自取。





林俊憲表示，人民可以用選票支持你，也可以在短短不到兩年的時間內一樣用選票把你趕下台。權力怎麼來，就會怎麼去，今天的罷免投票不只是針對韓國瑜，更是人民對所有政治人物的深刻警惕。



