韓國瑜確定被罷免　民眾黨：高雄市民意創造歷史一刻

高雄市長韓國瑜罷免案，於今（6）日上午8點開始投票，下午4點投票結束。在開票一個小時左右，同意罷免票數已突破罷免門檻57萬4996票，對此，民眾黨於臉書上發聲明表示，「高雄市民透過民意所創造的歷史性一刻。」這場罷免案，也證明了沒有一個政黨可以在高雄市壟斷選民支持，「做不好，就換人」，值得所有政治人物深自警惕，避免重蹈覆徹。民眾黨表示，韓國瑜市長的罷免案，從連署到成案，到今天通過，都寫下台灣地方自治史的新頁，這代表民意的展現不再只限於四年一次的選舉，政治人物必須要用更高標準去要求自己，除了最基本的「正直誠信」，治理能力更是能否贏得市民支持的重點。回顧過去一年，民眾黨說，因為韓國瑜的個人特質與擅用市井言語，以及民進黨過去執政不力所掀起的「韓流」，將韓國瑜拱上高雄市長大位。但在韓國瑜上任後，府會關係惡化，愛情摩天輪、太平島挖石油、旗津蓋賭場、引進迪士尼等政見一再被戳破，而市民關注的就業、低薪、負債等體問題未見解決。韓國瑜隨後乘著高人氣，在上任沒多久就直攻總統大位，從「我堅持不考慮2020」到「Yes I do」，已經徹底破壞高雄市民的信任，後續強打「路平、燈亮、水溝通」等政績也無法挽回民心。民眾黨表示，罷免案通過後，高雄市接下來的考驗更加嚴峻，財政的困窘，以及低薪失業的問題，還有受到疫情衝擊的庶民經濟，接任的新市長有必要提出解決方案，然而這些問題，有相當多是民進黨過去20年執政遺留下的弊病。既然藍綠都無法處理，民眾黨有責任提供藍綠之外的新論述，讓「共融社會、國家治理」的理念可以在高雄實踐。同時民眾黨也指出，民眾黨目前在高雄基層尚未深耕，相關的組織運作也仍在萌芽階段，但感謝市民朋友的支持，在2020年大選，有相當多高雄的朋友們願意相信民眾黨的理念，支持藍綠以外的第三勢力，也許這股力量還無法抗衡藍綠兩大黨，但我們相信政黨與民眾之間的互動和信任不是短線操作，而是長期耕耘。而民眾黨也十分重視高雄，目前在高雄市成立地方總服務處，未來也不排除轉型為「地方黨部」，經營地方議題，接受民眾陳情。同時，民眾黨未來也會在高雄各個區域提出合適的民意代表候選人，並讓主席柯文哲在台北市所實踐的財政紀律、社會住宅、市場改建、智慧城市、共享運輸等政策，有機會在高雄實現。