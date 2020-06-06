罷免成定局　韓國瑜給高雄兩感謝、三遺憾、一祝福

「

」

接著他表達三點遺憾，第一點便劍指中央政府的

高雄市長韓國瑜罷免案，今(6)日下午開票結果超過法定門檻57萬，確定結束他短短一年半的任期。韓國瑜下午五點多出現在四維行政中心，和所有局處首長一起鞠躬感謝市民、發表聲明，韓國瑜表達了兩個感謝、三個遺憾、一個祝福，短短10分鐘的聲明結束後，他本想離開市府，但外面實在聚集太多支持者，讓他只能先折回3樓的市長室。韓國瑜到場，首先表達兩個感謝，他首先感謝在2018年地方縣市長選戰中，投票給他的89萬2500位市民，並一鞠躬，他的支持者群情激憤，不斷高喊市長加油、市長謝謝你等語。接著韓國瑜感謝高雄市府團隊，他謝謝當中不少局處長離鄉背井、遠離家庭、放棄高薪來為高雄貢獻一己之力，相信廣大高雄市民朋友對執政團隊是肯定的，我一鞠躬向市府團隊感謝。「罷韓國家隊」，傾整個國家之力配合罷免，「如果有這種心思、體力，為什麼不好好用在建設國家、造福民眾？而把它放在全心全意鬥爭，這是我非常大遺憾，一個做牛做馬政府才是人民要，作威作福、貪汙腐敗讓人民唾棄，我非常遺憾。」韓國瑜也不滿他的團隊戮力以公，在在雙語政策、路平燈亮水溝通、輔導青年創業、防止登革熱及新冠肺炎擴散都是全國第一，卻無奈遭到中央抹黑，「團隊不停被抹黑、扭曲、造謠中傷，甚至完全脫離事實、毫無根據的批判，這點我覺得非常遺憾，我也希望所有好朋友給我們高雄市府團隊一個公平評價。」接著韓國瑜談到了高雄市政的未竟之業，包含雙語教育、以及路平燈亮水溝通的政策，都還在推行中，是他最放心不下的，「高雄未來最重要國際化，雙語教育我們放心不下，照顧弱勢族群、推動市府招商引資，我們很遺憾的，這些工作在我們這個團隊沒辦法繼續執行。」最後他祝福高雄市，大讚高雄有優質、憨厚、耿直的市民，能往好的方向發展，定能發光發熱，「期待下一任市長一樣能讓高雄市政蒸蒸日上，讓高雄市民安居樂業，願天佑高雄、天佑台灣、天佑中華民國，謝謝大家！」