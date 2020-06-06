韓國瑜罷免案通過！呂秋遠提「10大啟示」：不要惹高雄人

▲呂秋遠發文全文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

高雄市長韓國瑜罷免案確定通過，且截至寫稿時間為止，根據中選會統計，投下同意罷免票的人數已經高達 883,568 票，幾乎已經要超過 2018 年韓國瑜當選時獲得的票數，兩年時間內「韓流」人氣大翻盤，確是寫下台灣政壇難忘的一筆。對此，網紅律師呂秋遠表示，韓國瑜罷免案給了他 10 個「人生啟示」，其中一項就是「不要惹高雄人！」呂秋遠今（6）日在臉書發文，寫下「國瑜教會我們的 10 個人生啟示」如下：1.老闆第一次要你走路，有可能是警告，但第二次通常是真的。2.有些人，天生就只適合玩樂與投機，不適合認真工作。這樣的性格，造就他們可以奇蹟式的暴起，但往往也會悲壯式的暴落。3.有些人，當朋友是好人，也會是好牌咖，輸錢很乾脆，可以跟你一起罵三字經，還會陪你一起喝酒划拳，但是把工作交給他，就是一場鬧劇。4.不要隨口承諾別人，你隨便說說，他會聽進心裡，追你到天涯海角。5.找到一份好工作，就要感恩，竭盡全力完成人家交付的任務。新人跳槽，新公司不會收，舊公司也不會留。6.要轉換工作前，要先評估自己的工作表現。沒有做出實績前，新老闆不會聽你的咖啡話。7.跌倒了沒關係，再爬起來就好。但是如果是自己愛翻牆才跌倒，別人只會順勢踩你一腳。8.囂掰沒有落魄的久，做人要謙虛，做事才會長久。9.不要在臉書上為了政治人物發誓。他頂多落選，你可是要公開吃屎。沒有一個政治人物，值得你不要家人或是不要臉面。10.不要惹高雄人，他們不是塑膠，很彪悍。呂秋遠最後並結論，「願榮光歸高雄」，文章發出不到半小時便已獲得超過 1 萬 7 千位網友按讚，網友紛紛留言表示，「我高雄我驕傲」、「恭喜高雄人寫下歷史」、「不要惹高雄人」、「高雄人超狂」。（編輯：倪浩軒）