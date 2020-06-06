巷仔內／當市民少了城市榮耀感　罷韓不會是台灣唯一案例

罷韓通過，究竟韓國瑜跌落神壇的原因是什麼？多數認為「落跑選總統」是導火線，也有人深信「市政沒做好」或「政見跳票」是主因…。或許這些都是關鍵，但「高雄人失去城市榮耀感」，恐怕才是韓國瑜被迫下台的真正因素。目前各縣市除了高雄外，無論藍綠市長的民眾滿意度，沒有任何縣市「面臨被罷免」窘境，就連「被提案」的機率都微乎其微，韓國瑜真可說是天下第一人！但，高雄市政表現真的差到要罷免市長嗎？其實，選民的決定並非「韓做得好不好」，而在於「高雄人覺得丟臉」，光「我們市長是天下第一人」這件事，就讓市民無地自容。韓市長當沒多久就選總統，市民被父母官拋棄…，丟臉；韓市長捧著酒精聞、爬樹、被笑是草包…，丟臉；史上第一位地方首長罷免案連署通過…，丟臉。早從韓國瑜當初競選時就不斷強調高雄又老又窮，就開始往高雄人痛處戳，讓許多人的「城市榮耀感」不斷流失，也對當時還在執政的民進黨不信任，最終選擇給韓機會，讓高雄一夕變天。簡單地說，讓市民覺得「不光榮」，也是韓國瑜當時打擊民進黨的策略之一。但韓擔任市長期間，並沒有幫忙找回「城市榮耀感」。不斷修馬路，讓外縣市民眾以為高雄馬路還是很破；清水溝，表示高雄水溝還沒通完；立路燈，原來台灣第二大都市還在用舊路燈？這些都只是試著解決舊問題...。韓國瑜不斷強調這些政績元素，都無法讓高雄人找回榮耀感，「住在高雄」依舊沒什麼好驕傲的，而原本以為可以讓高雄人「說嘴」的摩天輪、迪士尼，半項都沒有…。反觀其他縣市，有些蓋了又大又新的車站，有些啟用了新社會宅或公宅，有些爭取大型國際活動，也有在交通建設上開始大躍進，而且這些工作進度「看得到、摸得到」，比起高雄還在「解決舊問題」，高明得多，也容易創造市民榮耀感！想要成為一位市民愛戴的市長，除了解決城市的老問題外，幸福感、榮譽感這些軟性心理政績也要同時存在。韓國瑜競選前將高雄形容得如此落後，新建設理應很快能跳出來，結果卻沒有，失望與憤慨自然產生。從韓被罷免成功，可看出「讓市民感到榮耀」在施政工作上有多麼重要，但民眾在評核自己的父母官及不及格的同時，也千萬別被誤導或欺瞞了。「硬體建設」是最容易讓人有感受的！目前不少縣市砸大錢進行建設，完工的瞬間也驕傲了市民，但不當的支出或好大喜功將資源拿去做表面功夫，一但硬體建設成了蚊子館、工程出了問題，很快就會成為市府的負擔，驕傲不會持續太久。要讓市民感到「爽」並不難（韓國瑜就經常讓韓粉很爽），但是要長時間讓市民覺得「驕傲」，那就不容易了，特別是台灣人那麼「愛譙」政府與政治人物！然而，「城市榮耀感」的創造，肯定是未來政治人物必備的作業，否則，當台灣人發現「原來要罷免一個人也沒那麼難」時，政治人物跌落神壇的案例，絕對不會停在韓國瑜這個案例上。