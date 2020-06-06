罷免後下一步？韓陣營：先沉澱再決定

高雄市長韓國瑜成為台灣第一位遭到罷免的直轄市長，今(6)日傍晚，在投票結果確定後，韓國瑜也率全體市府一級局處長表達感謝、遺憾與祝福。外界關心他遭到罷免後是否會提罷免無效訴訟、以及他角逐明年選國民黨主席的意願。高雄市新聞局長鄭照新受訪時表示現在大家都需要沉澱一個晚上，請外界給韓國瑜一點時間，未來的日子都會做說明。由於罷免前就盛傳，韓國瑜若遭到罷免，會提出罷免無效訴訟，審理期間長達半年，且可上訴一次，再審理半年，等於摧毀民進黨補選的可能，雖代理市長仍是中央指派，但少了選舉過程，讓代理市長推動政策缺乏民意基礎，恐造成治理上的隱憂。此外，由於韓國瑜仍有不少鐵桿韓粉，甚至在他發表完罷免談話後，市府外聚集的都讓他無法順利離開，外界認為他仍有實力競爭明年正式改選的國民黨主席，延續他的政治生命。對於罷免無效訴訟，鄭照新表示「今天晚上是沉澱的時候，所以對於投票之後的狀況，我想等到過了今晚在跟大家報告說明。」而針對黨主席選舉，鄭說「到目前為止，韓市長、市府全體同仁，只要在市府的一天會努力到最後一秒，目前為止已高雄市政，包括下禮拜之前還是以市府努力工作為第一要務。」鄭照新補充，即便遭到罷免，韓國瑜明天依舊會上工、下周一要開的防疫會議也不受影響。媒體追問，若未來行政院指派曾在2018年角逐市長失利的行政院副院長陳其邁當代理市長，是否更加坐實罷免國家隊，鄭照新回應「誰擔任代理市長是中央權責我們尊重，但市長談話裡面大家必須反省思考，罷免制度讓不及於當選票的票可以罷免，可能造成民主政治均衡原則的破壞失衡。」鄭照新點出，罷免制度上的缺漏，已經影響到民主穩定及市政推行，罷免結束後更該思考如何讓台灣的民主更加成熟。