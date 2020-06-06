拍下韓國瑜落寞身影！許淑華送暖：「別失去堅強的勇氣」

▲許淑華拍下韓國瑜落寞身影。（圖／翻攝自許淑華臉書）

▲許淑華發文全文。（圖／翻攝自許淑華臉書）

高雄市第 3 屆市長罷免案今（6）日進行投票，下午 5 點 12 分同意罷免票數超過罷免門檻 57 萬 4,996 人，韓國瑜成為台灣民主史上第一位遭罷免直轄市長，且最後同意罷免票數更高達 93 萬 9,090 人，遠遠超過罷免門檻。對此，國民黨立委許淑華分享了一張韓國瑜的側拍照，並替韓打氣「不要失去堅強的勇氣」。許淑華在臉書發文表示，「當民進黨政府下令全體動員要把韓國瑜趕出高雄，結果我們並不意外」。從許淑華分享的照片中可以看到，韓國瑜在車廂內，一旁的許淑華由側面拍下韓國瑜的身影，雖然戴著帽子、表情不是十分清楚，但仍然可以看出韓國瑜目光低垂、嘴角緊閉，難掩落寞。許淑華替韓國瑜打氣，透露韓國瑜曾經在一本書簽了這段話，「做對的事，幫助弱小的人，有一顆正直的心，面對逆境都不要失去堅強的勇氣」，言談中可以看出滿滿對韓國瑜的鼓勵。許多支持韓國瑜的網友也紛紛留言回覆說，「市長是英雄。是勇者」、「我挺韓，我驕傲」、「不管結果如何，你們的付出我們都看到了，謝謝你們，辛苦了」、「就讓高雄人自己玩吧，以後高雄好壞自己承受」、「靜待風雲再起，我不知道 817 之後還能剩多少，但是 552 沒離開」、「凡事自問無愧於心，一切都有最好的安排」。（編輯：倪浩軒）