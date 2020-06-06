罷免後吐心聲　韓國瑜發長文：一日高雄人、終生高雄心

高雄市長韓國瑜確定被罷免，根據高雄市選舉委員會開票統計結果，同意罷免票最終達93萬9090票，超過罷免門檻57萬4996票，韓國瑜在結果出爐後即率高雄市政府團隊一級首長出面發表談話，向所有支持者道謝，而後也在臉書上發表長文，開頭就表示「誰會是贏家？」，真正的勝負輸贏卻是在選舉落幕之後才真正開始。韓國瑜說，上任短短不到兩年時間，忙於市政的同時，他也冷靜觀察，若民進黨能夠將罷免韓國瑜的積極與不惜代價的力氣，拿出十分之一用在治國施政與自我操守上，在2018年時我不會當上高雄市長，2019年時更不會想進一步出來改變台灣。韓國瑜表示，以選舉結果來看，2018年我們贏了、這次他們贏了，但社會的安定、經濟的繁榮、人民的幸福、下一代的未來⋯⋯這麼多次的選舉結果，究竟誰贏了？這一次民進黨贏了罷免，但是高雄贏了嗎？韓國瑜真誠希望，無論誰是下一任高雄市長，高雄都需要一個「路平燈亮水溝通、貨出人進發大財」的未來；高雄所有的弱勢朋友們都應該得到更多的重視和更好的照顧；高雄的下一代都需要在國際競爭中有機會成為某一個領域裡發光發亮的新星。他希望，高雄市民會是最後的贏家。韓國瑜稱他會虛心接受每一場選舉的結果，但對於那89萬2545張期盼高雄崛起的選票、以及千千萬萬在這兩年裡對我寄予厚望的好朋友們，我要誠摯地致上我最深切的謝意與歉意。他也表示，未來無論有沒有工作、是否在任何職務上，只要能力所及、能為高雄盡一分心力，我一定會為高雄鄉親出力，「一日高雄人、終生高雄心。」最後韓國瑜還要感謝那一群最讓我感到驕傲、不捨的市府團隊，他們有專業、有熱忱、最重要的是有拚勁、肯付出。為了高雄，好多人不惜離家背井、放棄高薪來這個城市和我一起打拼，這一年多來他們為高雄做牛做馬、承受巨大壓力，還要不時地被網軍抹黑攻擊。韓國瑜說他清楚知道，過去這一年多來，都是因為他的關係，所有民調都是吊車尾，但是市府團隊每一個人，每一件事都做得比以前好，韓國瑜希望能還他們一個公道，因為他們是最辛苦、最被唱衰、卻最認真、最有作為的一群模範公僕。韓國瑜一一列出所有副市長、部會首長的名字，真誠地感謝他們的付出，以及所有走過篳路藍縷、一起走過好多風雨、但因為公私因素而離開崗位的前任局處首長們，更謝謝每一位認真做事、任勞任怨的高雄市政府同仁，謝謝您們這段日子的付出與辛勞。韓國瑜相信，下一任的高雄市長會更認真、更努力，他也相信，人民會是最後的贏家，他雖然帶著遺憾離開高雄，但還有很多正在做、正要做的事沒有完成，希望所有的願景未來都能逐步完成，包括才剛萌芽的雙語教育、蓄勢待發的滿天星計畫等等。