影／韓國瑜93.9萬高票遭罷免　罷韓團體：歡迎你回高雄玩

高雄市長韓國瑜罷免案，今天（6日）經過投票過後，最終以939090票高票過關。發起罷韓的wecare高雄團體，除了在總部前舉行開票活動外，更選在晚間六時六分召開國際記者會。對於韓國瑜被罷免一事，來自不同團體的「罷韓四君子」，也分別與韓國瑜告別。其中台灣基進新聞部副主任張博洋表示，罷免韓國瑜是因為他不適合做市長，「但你仍是台灣公民，我們也邀請你，之後有空回來看看高雄人民共同打拚出的新高雄，歡迎你來玩」讓在場的罷韓群眾興奮歡呼。隨著罷韓同意票數超過門檻後，發起罷韓活動的「罷韓四君子」，也選在晚上六時六分召開國際記者會。罷韓領銜人陳冠榮在發言前，一度哽咽紅了眼框，「謝謝來到現場的高雄人，一直以來我都強調，今天結果無論輸贏，哪方都是高雄人民的共同勝利。」陳冠榮說，「所有的高雄人，都跟我們一樣愛高雄。被詐騙、被詐欺，可惡的是詐騙、詐欺的人。今天，我們幫高雄出了一口氣。」陳冠榮也高呼「高雄人一起贏了！」wecare高雄發起人尹立，情緒也相當激動。「心情非常激動，要稍微壓抑一下。」尹立說，「現場所有的高雄市民，感謝你們。因為有你們，讓民主的光榮在高雄發光發熱。」尹立強調，歷史不會記得誰是罷韓四君子，「但歷史會記得，所有高雄市民在罷韓時做出的選擇。」而現場媒體也詢問，罷韓通過後，四君子們是否有想要跟韓國瑜說的話？尹立與公民割草發言人李佾潔，則都給予祝福，並表示「雖然韓市長被罷免了，但是我們希望他還是能夠健康愉快、幸福地度過他的每一天。」而台灣基進新聞部副主任張博洋則表示，雖然我們罷免韓市長，「但是那是因為你不適合做市長，但是你仍然是台灣的公民。」張博洋說，「所以我們也邀請你，之後有空來看看高雄人民所共同打拚出來的新的高雄，歡迎你來玩。」讓在場罷韓民眾高聲歡呼。