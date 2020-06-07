巷仔內／罷韓高票過關　未來罷免將成新的藍綠對立手段？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳明安攝,2020.6.4）

高雄市長韓國瑜罷免案，今天（6日）經過投票過後，最終以939090票高票過關。比起韓國瑜2018年高雄市長選戰時，所獲得的892545票還多了四萬多票，可以說是裡子面子都輸了。不過在罷韓投票前，不少政論節目名嘴及藍營政治人物，都質疑罷免門檻過低一事，認為89萬票選上的市長，為何只要有57.5萬左右的贊成罷免票，就可以將其罷免？台北市長柯文哲4日在台北市議會進行施政總質詢時，被國民黨市議員游淑慧詢問，對於「57萬票就能罷免掉89萬票」、「少數罷免多數」的制度，合不合理？對民主穩定是否有影響？對此柯文哲也直言，若罷免25%就會過，「很危險，想一想很可怕。」柯文哲強調，只要有四分之一的人反對你，你就「掛掉了」，這個應該要檢討一下。根據選罷法規定，罷免投票只要該地方選舉前一次25%的人投下贊成票，罷免案即可過關。以台北市為例，2018年台北市長選戰，總選舉人數為2164155人，所以只要有54.1萬人左右，就可以將現任台北市長柯文哲罷免，除了只比柯文哲當初的得票數少了4萬票左右外，單單是當初國民黨籍候選人丁守中的得票數，就能夠順利罷免柯文哲。而在罷免門檻看似不再那麼遙遠的情況下，可想而知，在地方縣市首長、甚至是地方民意代表的罷免案，將成為藍綠未來的對立手段。試想一個情境：台灣的某個地方縣市，支持者的區塊分部是藍大於綠，但該縣市由民進黨籍的候選人當選，而罷免連署恐怕就會成為國民黨鬥爭手段，反之則亦然。也因此在國民黨及民進黨，兩大黨的態勢持續維持之下，罷免將成為鬥爭顯學，這恐怕不是民主社會樂見的現象。政黨政治，有時合作有時對立，都是為了給民眾更好的選擇，韓國瑜此次接受民意檢驗，得到比當選票數還高的票數，的確是被罷免的明白乾脆，只怕支持者「化悲憤為力量」，找尋下一次報復性投票的機會。