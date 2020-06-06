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挺韓高雄市議長許崑源　驚傳住家墜樓身亡

記者朱啟瑜/高雄報導-2020-06-06 22:33:45
▲高雄市議會國民黨籍議長許崑源驚傳住家墜樓身亡。（圖／許崑源臉書）
高雄市議會國民黨籍議長許崑源，今（6）日晚上8時45分自住家墜樓身亡，詳細情形警方正在調查中。

 

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