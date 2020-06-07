許崑源驚傳墜樓！梁文傑「9字」感言被罵爆　急刪文認錯

高雄市長韓國瑜今（6）日確定遭到罷免，而一向力挺韓國瑜的國民黨籍高雄市議長許崑源晚間驚傳墜樓身亡。許崑源的死訊震驚大眾，台北市議員梁文傑也第一時間在臉書發文透露感想，但卻因為說法不當，遭到網友排山倒海批評，讓梁文傑緊急刪文並且發文道歉。
目前許崑源的死因目前警方仍在調查中，據《ETtoday》報導，許崑源友人透露「身體不好」和「罷韓」是他最近的兩大壓力來源。而台北市議員梁文傑得知許崑源死訊後，卻第一時間在臉書發文表示，「嚇死人，是有賭很大嗎」。
不當發言立即遭致大群網友批評，梁文傑趕緊將那篇發文刪掉，但早已被許多人備份截圖流傳出去。隨後梁文傑再發文道歉，坦承自己「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」
但還是許多網友無法接受，紛紛在底下留言回覆說，「下一個罷免你」、「原來綠色除了是可以被原諒的顏色，也是沒人性的顏色」、「話不能亂說...留點口德」、「非常沒有口德跟同情心」。（編輯：倪浩軒）
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