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直播／高雄市議長許崑源墜樓驟逝　國民黨主席江啟臣弔唁

記者朱啟瑜/高雄報導-2020-06-07 09:30:00
▲國民黨主席江啟臣。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，享壽63歲。

許崑源驟逝消息震驚政壇，國民黨主席江啟臣今一早9點半趕往殯儀館弔念，現場最新狀況請收看《NOWnews今日新聞》直播。

 

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