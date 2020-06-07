盛傳許崑源因賭債輕生　知情人士駁斥：絕對不可能！

高雄市長韓國瑜罷免案，昨天（6日）在開票結果出爐後，正式確定罷免案成立。而立場一向力挺韓國瑜的國民黨籍高雄市議會議長許崑源，晚間傳出疑似跳樓輕生。而在消息一出，民進黨籍桃園市議員王浩宇在臉書上PO文暗酸外，就連民進黨台北市議員梁文傑也發文「嚇死人，是有賭很大嗎？」引發輿論一片撻伐。而針對「因為賭債而輕生」一事，知情人士也透露：絕對不可能！
許崑源在罷免韓國瑜通過後輕生，除了梁文傑質疑「是賭很大嗎？」以外，社運人士「妖西」劉敬文也在臉書上PO文，表示「我猜是罷韓失敗，或賭同意票最多70萬之類的，結果輸到脫褲子所以自殺。」頻頻將許崑源輕生的原因，導向與「賭博」方面有關。不過知情人士透露，許崑源身為議長，在高雄地區黑白兩道都有交情，再加上經營或投資的副業相當多，「要因為賭債還不出來而輕生，根本是不可能的！」
知情人士指出，自從許崑源去年身體出現微恙後，就從未涉及賭博相關事務。「自從去年7月許崑源小中風後，『相關活動』就低調許多。」知情人士表示，「如果真的說賭博事務，他底下為他處理的相關人員就那幾個，誰有收盤、誰有下注一查就知道，許崑源本人已經很久沒經手。」知情人士更直言，2018年韓國瑜在投入高雄市長選戰時，許崑源就大力支持，而隨著韓國瑜當選市長後，許崑源也再度回任高雄市議會議長一職。
「因為韓國瑜，再加上又回任高雄市議會議長，讓許崑源的聲勢與地位又興盛了起來。」知情人士隱晦表示，「所以你說他因為債務而輕生？恐怕是最不可能的原因了。」
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