罷韓同意票93萬9090！立委曝「數字玄機」：上帝之手創造

▲民進黨高雄黨部立委趙天麟指出，罷韓同意票數藏有玄機。（圖／翻攝新台灣加油 YouTube ）

▲罷韓同意票數也在 PTT 上掀起討論。（圖／翻攝 PTT ）

高雄市長韓國瑜昨（ 6 ）日以 93 萬 9090 同意票，確定遭到罷免。對此，民進黨高雄黨部立委趙天麟昨日也在政論節目《新台灣加油》上，曝光票數背後的涵義， PTT 上更有鄉民針對數字討論。民進黨高雄黨部立委趙天麟 6 日於政論節目《新台灣加油》上指出，韓國瑜以 939090 同意票確定遭到罷免，但將這串數字寫在白板上再倒過來看，便是「 060636 」。他表示，顛倒過來數字藏有太多巧合，例如投票前外界常說的代表著「六月六號星期六罷韓日」的，而昨日最終結果更出現這種巧合，因此讓趙天麟直言「 90 幾萬票有這種巧合，彷彿是上帝之手創造出來的民意」。趙天麟也強調，這樣的分析並非迷信，更解釋高雄市議會擁有 66 席，而國民黨僅有 32 席。他指出，面對此次霸含，國民黨在重要時刻仍糾結要不要提選舉訴訟，「那就跟韓國瑜一起沉淪，國民黨從今以後就變小黨」。除此之外， PTT 八卦板上也有鄉民針對罷韓票數發文，表示「 939090 倒過來就是 060636 ，六月六月閃囉，神秘數字是巧合嗎？我不那麼認為，有無八卦？」貼文曝光後，也引來網友猜測，「就想救你救你」、「數字倒過來 060636 = 洞（斗）六洞（斗）六閃溜」。（編輯：陳雅雲）