綠營議員酸許崑源自殺　江啟臣轟：政治人物要為言論負責

國民黨在高雄市長韓國瑜遭到罷免之後壞事一再發生，在昨(6)日的罷免案成案後，當晚國民黨籍的高雄市議長許崑源跳樓自殺，一夕間國民黨一次痛失市長、議長。黨主席江啟臣今(7)日一早到高雄市殯儀館為許弔唁，記者問江未來國民黨如何布局高雄，江並沒有回答，而在許自殺的消息傳出的第一時間，民進黨台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇都發文嘲諷、訕笑此事，讓江十分不滿，認為選舉、罷免不管藍綠都各自有支持者，憾事已經發生，民進黨不該在傷口上繼續撒鹽。許崑源自殺後，他的太太心情十分悲痛，江啟臣受訪時強調現階段會協助家屬把後事處理好，也感念許崑源多年來為高雄的付出與關懷，「此時此刻，選舉跟罷免都結束，高雄未來發展，也是議長生前念茲在茲，國民黨一定會努力延續市長、議長過去對高雄的情感，對高雄的關心。」而昨晚消息傳出後，王浩宇發文，還刻意將許的死與韓國瑜的罷免連結，以及梁文傑指許崑源可能是欠太多賭債而自殺，兩篇文章都引發輿論反彈，兩人隨後也將文章撤下並發文道歉，江啟臣強調選舉結果出來後，藍綠都有各自的支持者，總有人需要先消化情緒，他也抨擊王跟梁的言論，「社會有公道的 台灣人民心中絕對有把尺來看待這件事，我希望所有政治人物，一言一型都要對社會負責，不要在這時在傷口撒鹽。」而經過一個6月6日，國民黨在高雄一次痛失市長及議長，媒體追問江啟臣未來布局，江並沒有回應。