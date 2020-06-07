回憶許崑源　藍議員：重然諾、講義氣又豪爽的好議長

國民黨籍高雄市議會議長許崑源，在昨天（6日）晚間罷免韓國瑜一案通過後，疑似因為心情不佳而墜樓輕生。而高雄市議員不分藍綠，在事發後也積極為許崑源的後事做處理。而今天（7日）上午，除了國民黨主席江啟臣外，多位高雄市議員也前往殯儀館向家屬致意。被問到對於許崑源的印象，議員們都紛紛表示「許崑源是非常講義氣、好相處又豪爽的好議長。」
國民黨高雄市議員黃紹庭表示，許崑源擔任七屆的議員以來，「在高雄市政界中，重然諾非常講義氣，不管藍綠對許議長都非常敬重。」黃紹庭說，「所以發生這樣的事情，其實昨天很多的藍綠議員大家都非常難過，也都一直陪在家屬的旁邊。」黃紹庭強調，資深或新進議員都知道，議長私下是一個非常好相處、非常豪爽的一個議長，主持議會以及資深議員經驗，是可受公評的。
國民黨高雄市議員黃柏霖說，過去許崑源從韓國瑜還沒擔任高雄市黨部主委前，就相當力挺韓國瑜。「許議長挺韓市長是1000%。」黃柏霖說，「極力邀請他到高雄，輔選他競選市長，當選後用市議長職務在議會全力支持，也因此他昨天的心情相當沉重悲憤。」而面對媒體詢問，許崑源當初在反制罷韓「法律派與政績派」兩個派別中，呼籲韓國瑜應該以政績直球對決，對此黃柏霖則表示，市長認真做事有目共睹，議長也希望高雄民眾能夠覺得市府團隊跟過去不一樣，結果意識形態比政績重要，但這樣的結果每個人都要面對。
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