韓被罷不是因為選總統？他曝「共變關係」：讓綠營沒面子

▲游盈隆認為韓國瑜被罷免原因，不是去選總統，而是在高雄勝選，讓民進黨顏面無光。（圖／翻攝臉書）

高雄市長韓國瑜昨（6）日確定被罷免，更獲得93萬同意票超出當選市長時的得票數。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析韓國瑜被罷免的原因「並非選總統」，也揭開蔡英文與韓國瑜兩人的「共變關係」。游盈隆認為，「韓國瑜的崛起主要是拜蔡英文總統施政長期不得民心，再加上韓國瑜獨特的群眾魅力，講話針針見血，句句刺進高雄人的心底，如北漂、高雄發大財、民進黨不是高雄人的老爸等等等等。最後贏得至少十萬民進黨傳統支持者倒戈力挺，高票當選」。游盈隆分析，蔡英文和韓國瑜之間有一種負的「共變關係」，當蔡英文不好的時候，韓國瑜就好的不得了；反之，當蔡英文飛龍在天的時候，韓國瑜就變成螻蟻在地上任人踐踏。他也解釋為何現今蔡、韓兩人聲勢反轉，「其中最重要是兩個，一個是蔡英文護台，而韓國瑜親中，意識形態立場南轅北轍；另一個是大環境因素使然，新冠疫情全球大爆發，美中關係嚴重惡化，絕大多數台灣人親美，而韓國瑜親共，結果可想而知」。游盈隆指出，罷韓領導者指控韓國瑜最大的罪名是「不該去選總統」，言之有理，但放眼望去，不論是國民黨或民進黨內有多少人曾經「帶職參選」？為什麼韓國瑜帶職參選就罪該萬死？而其他人都可逍遙法外？游盈隆認為，韓國瑜千不該萬不該的罪名，不是去選總統，而是「偷竊」民進黨的起家厝、民主聖地高雄，讓民進黨顏面無光，就像陳水扁2000年贏得總統大位，被國民黨認為大逆不道，竟敢奪走國民黨江山，罪大惡極，最後當馬英九2008年班師回朝時，自然就被「繩之以法，打入阿鼻地獄」，到現在還無法翻身，當然，韓國瑜自詡的市政表現，無論如何，是無法和陳水扁的執政表現相提並論。（編輯：潘毅）