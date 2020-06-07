許崑源輕生原因眾說紛紜　民進黨：別隨便臆測

昨（6）日晚間罷韓通過後，國民黨籍高雄市議會議長許崑源墜樓輕生，外界譁然，更有人紛紛揣測他輕聲的原因；民進黨台北市議員梁文傑甚至在臉書以戲謔的文字表示：「可能是輸到脫褲子」等語，雖急刪文滅火，卻仍引發民眾撻伐。而民進黨昨日深夜則透過發言人顏若芳表示，應尊重死者與家屬不應隨意臆測評論。
許崑源墜樓輕生，社會譁然，而許崑源輕生的原因也引發討論。民進黨台北市議員梁文傑在臉書發文開玩笑說「應該是輸脫褲子」，雖然緊急刪文滅火但仍引發輿論撻伐。民進黨中央深夜也透過發言人顏若芳表示，針對許崑源墜樓身亡的意外消息，民主進步黨對此表示震驚與哀悼之意，並盼家屬節哀保重，相關情形仍有待警方進一步釐清，呼籲各界應尊重亡者與家屬，不應隨意臆測評論。
而今（7）日清晨，許崑源的家屬也透過民意代表發表聲明強調，有許多關於許崑源的不實報導與網路傳言都是子虛烏有，請勿以訛傳訛，家屬將保留法律追訴權。也感謝外界對許崑源的關心，但請以往生者為大不要再消費許崑源。
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