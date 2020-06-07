防疫解封新生活「2020城南有意思」強勢回歸

▲文總2020城南有意思因疫情延期，解封後強勢回歸。（圖／中華文化總會提供）

文化總會副秘書長李厚慶今（7）日表示，因應疫情指揮中心放寬防疫管制，民眾只要在做好個人防疫工作的情況下便可外出、參與活動，許多場館也解除人數管制，因此在端午連假期間，重啟原訂4月份要舉辦卻因疫情延期的「2020城南意思」活動，歡迎民眾帶著家人、邀請朋友來參加，一起享受「防疫新生活」。李厚慶強調，「城南有意思」即將邁入第3年，這次文總再度整合區域，邀民眾走入台北城南，體驗一期一會的美好。今年城南有意思以「回憶新樂園」為主軸，探索懷舊，並展開一連串精彩的系列活動，包括特展、兒童劇、城市導覽、兒童街道遊樂場，並以「書」及「綠色消費」為概念打造兩場主題市集。在城南這個充滿回憶的地方，以懷舊物件訴說在地老故事，並透過新樂園持續為大家創造回憶。6月11日城南有意思以「時光秘境，出發！」體驗特展拉開序幕，透過古早味遊戲以科技互動呈現，連接跨世代遊戲參與，召喚大人的童心魂，也讓小朋友認識遊戲的「成長足跡」。此外也延續過去受到大眾喜愛的「春日晒書市集」、「春日好好市集」、「城南玩玩劇」等活動，李厚慶指出，這次在「城南散散步」中，首次推出司法院實境遊戲《這不是死了一個人的問題》，改編自台灣真實社會案件，由司法院專業監修，聚樂邦製作出品，結合司法、實境與解謎，充滿「偵查樂趣」與「思辨挑戰」的新穎互動體驗，讓民眾從中認識司法審判與意涵。李厚慶也提到，城南有意思有將近八成都是戶外活動，防疫措施相對單純，而其中位於室內的「時光秘境，出發！」實境特展，屆時也會配合最新防疫規定，在入口處採實名登記制，民眾可依照自我管理意願，自由配戴口罩入場，未戴口罩者，則仍需保持社交距離。「2020城南有意思」活動自6月月25日至6月28日指，為期4天；「時光秘境，出發！」特展則自6月11日起至 8月2日，詳細資訊民眾可上「2020城南有意思」官網查詢。