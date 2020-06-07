巷仔內／韓國瑜遭罷免　下個該小心的是誰？

89萬多票拿下高雄市市長，無疑打了選前3個月民調一直領先的民進黨一記悶棍。然而，誰也沒料想到在短短兩年多的時間裡，韓國瑜因為豪宅「墅」民、李佳芬家族的砂石事業、鳳凰都飛了，來了一堆雞、黑人家裡也放蘭花等族繁不及備載的失言、風波，形象每況愈下，最後市長位子都還沒坐熱就「Yes,I do」帶職參選總統，6月6日被高雄市民以

掃地出門，會有這樣的結果，完全可以說是韓國瑜太高估自己，活生生斷送了自己的政治前程。

兩年多前，誰都沒想到中輟政治圈多年的韓國瑜會刮起一陣「韓流」強勢回歸；當時肯定也沒人料想到，韓國瑜會因為帶職參選總統，而遭「被拋棄」的高雄市民掃地出門。韓國瑜遭罷免，向台灣政治圈敲響警鐘，下個該小心的又會是誰？2018年11月，韓國瑜以93萬9千多韓國瑜從政治中輟生到國民黨的救世主，轉眼成了台灣選舉史上第一個被罷免的民選首長，無疑是敲響了台灣政治圈的警鐘。在資訊傳播如此迅速的情況下，政治人物一言一行都被拿著放大鏡仔細檢視；民眾分享、複製只要一根手指，讓政治人物無法再像過去一樣隻手遮天。而下個該小心的又會是誰？其實未來不只是國民黨應該謹慎小心，包含民進黨在內的所有政黨都更應該步步為營。雖然與韓國瑜帶職總統的層次不同、選民的包容程度也會相較的大，但2022年想必會有很多立委會碰上帶職參選縣市首長的情形，到時又該怎麼向選民提出合理的正當性？該不該釜底抽薪、辭職參選？恐怕都是未來有意參選的政治人物們要細細思量的問題之一。畢竟，高雄市民可以拔掉韓國瑜的烏紗帽，難保下一個不會是「你」。