巷仔內／罷韓國家隊全力追殺韓國瑜　民眾全看在眼裡

高雄市長韓國瑜被罷免，票數還比自己2018得票數高，這樣狼狽的結果雖然不讓人意外，但過程中民進黨用盡全力，卻也在高雄市民心中留下深刻印象。「罷免國家隊」一詞從何而來？國民黨不是喊假的，從罷免之路一開始，中央政府的態度就稱不上中立。第一是《選罷法》規定，就職未滿一年不得罷免，雖未明定一年內不得提議和連署，但罷韓提案發動時間實在過早，且沒有韓國瑜任何瀆職的由頭，只單靠不喜歡就發動，政治味濃厚。而中選會是主管機關，卻處處替公民團體背書，甚至多次跟高市府槓上，強化衝突力道。法務部logo被Wecare冒用成罷韓文宣，態度卻出奇的和善「能原諒的話就原諒」。交通部加開被外界戲稱是「罷韓列車」的高鐵，在罷免投票前民進黨中常會上，總統蔡英文裁示通過罷韓聲明，「不論同意或不同意罷免的高雄市民，六月六日都應該踴躍出來投票，用民主方式面對罷免的選擇，用手上的選票決定城市未來。」這樣的表態無疑就是動員，綠營全部的力量，結合地方中央，火力全開只為拔掉提高投票率罷免韓國瑜。拚盡全力的結果，罷免案投票率42%，是夠把韓國瑜拔掉了，但仍有大半民眾沒出門，這些人又在想什麼？難道都支持韓國瑜嗎？記者在高雄時採訪多位民眾，他們不是那種穿著國旗裝的鋼鐵韓粉，卻對罷免投票興致缺缺「感覺高雄變更亂了」，一位黃姓計程車司機笑說，2018他把票投給了韓國瑜，那是他人生中少數出門投票的經驗，韓國瑜上任以來也沒多失望，「說他做得多糟多糟，我倒覺得還好吧！就是民進黨做了很久高雄也一樣，那時候才想說要投韓的」。除了綠營支持者還是藍營支持者，別忘了全台還有一大票「中間選民」，他們細細觀察、在心中打分數，罷韓成功對民進黨上下來說是一大勝仗，但有沒有因此圈粉了誰？答案肯定是否定的。