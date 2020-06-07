巷仔內／罷韓後　國民黨改革該何去何從？

武俠小說大師金庸的作品《天龍八部》裡，有個「珍瓏棋局」，解決的方式是堵死自己的棋子，然後就有了縱橫的空間。昨（6）日，高雄市長韓國瑜罷免案過關，對於現任國民黨主席江啟臣，以及整個國民黨來說，或許就像「珍瓏棋局」，並不見得是一件壞事。其實國民黨出現問題的時間，可能比大多數人以為的更早。事實上，早在2000年那次總統大選，隨著連戰落選、次年九月前主席李登輝遭考紀會決議開除黨籍起，國民黨就「崩」了。很多人以為國民黨的崩壞，來自於李登輝時代開始清算黨產，其實對也不對。黨產這個議題，固然對國民黨的金流有著深遠的負面影響，但真正的問題，卻出在「人」。雖然國民黨2008年到2016年在馬英九的帶領下重返執政，但其實2000年起就「崩」了的人才晉用系統，造成國民黨的人才青黃不接，地方派系與黃復興黨部的坐大，更加劇了國民黨的崩壞。其實，倒不是沒有人曾經試圖解決人才青黃不接的問題。2006年，馬英九擔任國民黨主席時，就成立了青年團，2009年更成立了網路部，希望透過網路來凝聚年輕人的聲音。但歷屆以來的青年團總團長，除第一任的林益世因為賄賂案有罪定讞、退出政壇外，僅有第五任的黃健豪（台中市議員）、第八任的徐巧芯（台北市議員）、第十二任的劉旻佑（台中市政府青年諮詢委員）擔任公職。除了人才問題外，國民黨及江啟臣必須面對的，還包括了黨內派系生態的重建、兩岸議題的重新定義、以及重新建立民眾對國民黨的信心。說白了，現在的國民黨根本是千瘡百孔，慘不忍睹。那麼，為什麼說韓國瑜被罷免之後，對國民黨不見得是壞事呢？簡單來說，國民黨目前在輿論上最容易失血的，就是韓國瑜，如今韓國瑜既然被罷免，在這樣的民意推動下，繼位的市長人選也不大可能落到國民黨手中，對國民黨來說，未嘗不是「大破大立」，江啟臣可以專心在黨務工作的推動，以及整合目前執政的縣市、深耕地方政績。元末明初，當明太祖朱元璋想要推翻元朝統治時，領軍經過湖南石門，朱升為他獻計三策「高築牆、廣積糧、緩稱王」，果然讓朱元璋坐上了皇帝大位。事實上，這正是現今的國民黨與江啟臣最該做的事情。說得明白一點，現今的國民黨要說是「過街老鼠、人人喊打」絕不為過，既然韓國瑜被罷免了，國民黨該做的事情就是勤練內功，一邊整合黨內的戰力、一邊從執政縣市與立法院的問政做起，重建民眾對國民黨執政及問政的信心。等到內功大成、人才濟濟時，重返執政就是水到渠成的事情了。只不過，現任的國民黨主席江啟臣做得到嗎？姑且不說國民黨內長年以來論資排輩的大老政治、地方及黃復興黨部坐大的現實狀況。就說現今罷韓通過了，以韓國瑜為代表的保守勢力，明年很有可能會劍指黨主席大位，勢必又是一場黨內自相殘殺的局面。以改革國民黨為主要工作的江啟臣，是否能像《天龍八部》裡虛竹那樣，在機緣巧合下神功大成，還有待進一步的觀察。