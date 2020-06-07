罷韓投票過關！綠營「創黨元老」：民進黨心中充滿仇恨

▲葉耀鵬在中國大陸社群平台上的帳號自我簡介。（圖／翻攝西瓜視頻）

高雄市長韓國瑜罷免選舉於昨（6）日過關，民進黨創黨元老葉耀鵬今（7）日在中國大陸社交媒體上以「罷韓惡例一開後患無窮，台灣政壇將永無寧日」為題，長文抨擊民進黨。葉耀鵬認為這場罷韓「鬧劇」暴露出台灣的假民主醜態，他直指民進黨動用公部門資源及親綠媒體，對不同立場者進行抹黑，「假民主之名行政治追殺之實，挑起群眾仇恨心態，非置韓國瑜於死地不可」、「過去善良的人心再也回不去了，但這也是民進黨最希望的，因為心中充滿仇恨」。而關於昨日罷韓投票結果出爐後不久，晚間高雄市議長許崑源墜樓身亡，葉耀鵬預言這兩件事過後，「藍營基層的憤怒被引爆了，接下來已有人準備如法炮製，號召對蔡英文進行罷免行動，後續還有好戲好瞧」、「未來只要當選人非我族類，政黨就可以暗中發動人民出來搞罷免」、「罷免一旦成為常態，表示選舉的公信力蕩然無存，政治動亂也會牽動社會不安」。葉耀鵬為民進黨創黨黨員之一，其在1992年曾由民進黨提名當選全國不分區立委，在1995年曾參與高雄市第一選區立委落選。1996年由李登輝總統提名、國民大會同意擔任監察委員，葉耀鵬稱為職務中立退出政黨，但至今未再加入其他政黨。2001年葉耀鵬參選立委未當選，2005年獲親民黨推薦當選任務型國代，2008年由時任總統馬英九提名、立法院同意下，二度擔任監察委員。（編輯：林奐妤）