消費許崑源被譙爆！眾怒喊「罷免王浩宇」　秒吸1.9萬讚

罷韓案 6 日通過後，高雄市長韓國瑜確定遭到罷免，而一向力挺韓國瑜的國民黨籍高雄市議長許崑源晚間驚傳墜樓身亡，消息曝光震驚外界。不過，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書發文，透露其死訊，寫下「 5 字開頭」，卻立刻引發網友砲轟是消費死者，甚至掀起網友在臉書號召，出現罷免王浩宇的聲浪。
許崑源墜樓消息一出，王浩宇立刻在臉書 PO 文，寫下「支持韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」立刻遭到廣大網友抨擊是消費死者之舉。台北市議員游淑慧也在臉書痛批「王浩宇扭曲而變態的發言和心態，已經不是第一次了，真是令人作嘔！」
王浩宇為平息眾怒，隨即將該貼文刪除，並再度 PO 文澄清「晚間，在高雄聽聞議長身亡的消息，因為非常訝異，因此經過確實求證後，在臉書第一時間發文告知支持者相關訊息」，強調單純想告知民眾政壇最新訊息，與所有媒體第一時間報導的內容雷同，內容單純陳述許議長長期力挺韓國瑜的事實，並無任何評論和不敬之意，強調「第一時間刪除，是避免此文章被政治操作，若因此造成誤會，我願致上最深的歉意」。
對此，臉書粉絲團「罷免王浩宇」發出最新聲明，指出王浩宇長期利用網路媒體造謠、抹黑手法，製造台灣社會族群的對立衝突，對於他從中獲取政治聲量的手法不能苟同，強調「中壢人的聲音不能置於他個人意志的支配之下，利用粉專來壓制言論自由發表的權力。他也不能在市民間煽動對立，並且發表挑唆往生者的無情言論，對亡者不敬」，同時宣稱「當他的品格炙上了非正義的烙印時，已不配成為市民的代議士。因此向台灣最崇高的正義宣示進行罷免王浩宇議員的行動！」該貼文目前吸引逾 1.9 萬人次按讚回響。（編輯：賴詠璿）
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