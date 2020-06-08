豪賭277萬片雞排！他神預測「5事件」全中：罷韓鐵定會過

國民黨高雄市長韓國瑜被以 93 萬票罷免，

首位被罷免的直轄市長，票數甚至較 2018 年 11 月當選市長的 89 萬 2545 票還多

，依法最快將在本周解職。對此，中華大學講座教授杜紫宸就分享自己「神預測」 5 件事，表示以後各位不要再看命理權威詹惟中或《美麗島電子報》董事長吳子嘉的節目並喊話「聽我的就對了！」

杜紫宸於 7 日就在自己臉書指出，他本人曾公開篤定地預測過五件事，其中就包含國民黨前立委丁守中選不上台北市長、孫大千落選士林大同選區立委、鴻海創辦人郭台銘2020會宣布競選總統，還有韓國瑜會選不上總統、罷韓一定會過，甚至還放話罷韓如果沒過將請 277 萬高雄市民 1 人 1 片雞排。

▲杜紫宸臉書全文。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

而根據後來現實發生的結果，也這五件事也都一一驗證了他當初的預言，

杜紫宸對此就在臉書

自稱「其實，偶才是章魚哥啦」，表示自己的預測十分精準，同時也表示省下 277 萬片雞排「全部命中。以後各位客官不要再看什麼詹惟中、吳子嘉的節目了啦，聽我的就對了」。

事實上，高雄市長韓國瑜罷免案過關後，依現行選罷法規定，高雄市長必須進行補選。民進黨方面目前以行政院副院長陳其邁呼聲最高，而在國民黨方面，國民黨秘書長李乾龍就表示希望找在地的年輕人，年紀在40歲上下，而目前外界呼聲高的人選還有高雄市黨部主委莊啟旺、前立委黃昭順、林國正等人。（編輯：楊智傑）