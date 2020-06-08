「人死還要黑？」江啟臣批蔡英文放任網軍嘲弄許崑源輕生

高雄市長韓國瑜上週六（6日）遭到高雄市民投票罷免，高雄市議長許崑源當晚疑似跳樓輕生，國民黨在高雄接連遭受雙重打擊。國民黨江啟臣今（8）日除了為許崑源過世哀悼外，也呼籲民進黨主席蔡英文約束網軍，不要任由網軍與市議員嘲弄不幸事件。
江啟臣今日主持擴大主管會報，會議一開始為許崑源的過世率領黨務同仁默哀一分鐘。江啟臣表示，本黨連續遭遇兩次重大挫折。高雄市長韓國瑜遭到罷免、高雄市議會議長許崑源因而輕生，一夕之間讓本黨瀰漫著失望與哀傷，尤其是許崑源的驟逝讓國民黨充滿不捨、憂慮與憤怒。
對於民進黨台北市市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇等人在網路發文嘲弄談論許崑源過世，江啟臣話鋒一轉，痛批民進黨側翼還在用假新聞、假帳號繼續抹黑、嘲弄許崑源，他嚴正呼籲民進黨主席蔡英文要約束黨內參政同志、網路側翼，政治可以激烈競爭，但是不可以競爭到沒有人性。
江啟臣嚴正呼籲蔡英文約束參政同志、約束網路側翼，「政治可以激烈競爭，但不可以競爭到沒有人性!人死了還要黑嗎？」江啟臣呼籲蔡英文貴為中華民國總統，請拿出的高度，一個高雄市議長的離世，不但沒有表達任何哀悼，還任由民進黨的參政同志、網軍側翼這樣抹黑、打壓，質疑蔡英文目的何在。
對於高雄市議長改選，以及高雄市長的補選，江啟臣強調沒有任何退卻的空間，也沒有躊躇的時間，希望國民黨和支持者能捐棄成見、團結一心、堅持理念、撥亂反正，不能讓對手將勝利視為理所當然！他呼籲全黨上下一定要齊心改革，作為國民黨主席，一定會堅強面對沈重的包袱，勇敢挑起這些責任。
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