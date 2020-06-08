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手搖飲太甜喝多會胖！高嘉瑜呼籲強制標示含糖量

記者呂炯昌/台北報導-2020-06-08 11:59:26
▲民進黨立委高嘉瑜指出大多數含糖飲料及甜點都含有大量的糖分及熱量，過量使用會導致肥胖，因此應強制要求手搖飲業者標示含糖量。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.08）
隨著天氣轉熱，逛街的民眾經常人手一杯手搖飲。不過，民進黨立委高嘉瑜今（8）日舉行記者會表示，而含糖飲料帶來許多對健康的危害，也越來越引起專家學者及國人的重視，呼籲手搖飲應該標示含糖量，以提醒國人每日糖攝取量。

高嘉瑜表示，1杯700毫升的全糖珍珠奶茶，含糖量將近62公克，1天1杯就超過衛福部所建議的每日糖攝取上限。根據調查，13歲至15歲每週喝糖飲的平均次數逐年增高，會對學童健康造成危害。高嘉瑜因而要求手搖飲應強制標示糖量、熱量，以提醒國人每日糖攝取量。

台北醫學大學保健營養學系系主任謝榮鴻教授表示，因為深知含糖飲料對健康帶來的副作用，因此長期推動學童減少含糖飲料攝食、校園健康體位促進，還有校園週邊健康飲食推廣。而減少糖量的攝取，不只是中央要宣導，更有賴家長及校方的共同推動。目前在校內有含糖飲料禁止入校的相關規定或宣導，離開校園後則需業者的高度配合，才能從源頭減糖。

出席記者會的衛福部食藥署食品組簡任技正陳瑜絢表示，衛福部已於3月預告修正「鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」草案，要求業者需於現場以菜單、卡片、立牌等方式，標示出手搖杯總糖量和總熱量，如未依規定標示或有標示不實者，將依食品安全衛生管理法規定，處以新台幣3萬元至300萬元或4萬元至400萬元罰鍰。

不過，修正後的規定雖已預告期滿，但食藥署卻表示還需與業者溝通並彙整意見，何時上路還不明確。高嘉瑜因而要求，應於2個月後上路，並朝向要求業者於手搖杯瓶身標示熱量，才能提醒消費者勿過量攝取。

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