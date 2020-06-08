手搖飲太甜喝多會胖！高嘉瑜呼籲強制標示含糖量

隨著天氣轉熱，逛街的民眾經常人手一杯手搖飲。不過，民進黨立委高嘉瑜今（8）日舉行記者會表示，而含糖飲料帶來許多對健康的危害，也越來越引起專家學者及國人的重視，呼籲手搖飲應該標示含糖量，以提醒國人每日糖攝取量。高嘉瑜表示，1杯700毫升的全糖珍珠奶茶，含糖量將近62公克，1天1杯就超過衛福部所建議的每日糖攝取上限。根據調查，13歲至15歲每週喝糖飲的平均次數逐年增高，會對學童健康造成危害。高嘉瑜因而要求手搖飲應強制標示糖量、熱量，以提醒國人每日糖攝取量。台北醫學大學保健營養學系系主任謝榮鴻教授表示，因為深知含糖飲料對健康帶來的副作用，因此長期推動學童減少含糖飲料攝食、校園健康體位促進，還有校園週邊健康飲食推廣。而減少糖量的攝取，不只是中央要宣導，更有賴家長及校方的共同推動。目前在校內有含糖飲料禁止入校的相關規定或宣導，離開校園後則需業者的高度配合，才能從源頭減糖。出席記者會的衛福部食藥署食品組簡任技正陳瑜絢表示，衛福部已於3月預告修正「鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」草案，要求業者需於現場以菜單、卡片、立牌等方式，標示出手搖杯總糖量和總熱量，如未依規定標示或有標示不實者，將依食品安全衛生管理法規定，處以新台幣3萬元至300萬元或4萬元至400萬元罰鍰。不過，修正後的規定雖已預告期滿，但食藥署卻表示還需與業者溝通並彙整意見，何時上路還不明確。高嘉瑜因而要求，應於2個月後上路，並朝向要求業者於手搖杯瓶身標示熱量，才能提醒消費者勿過量攝取。