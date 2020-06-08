走了韓國瑜市長誰來選？國民黨這些人有機會

最多是藉機表達政治理念，民眾黨選市議員可以，選市長還是太勉強，因此跟國民黨合作的機會不大。

高雄市第3屆市長罷免案上週六（6日）進行投開票，共計有93萬9,090選民投下罷免同意票，韓國瑜成為台灣民主史上第一位遭罷免直轄市長。在韓國瑜確定遭到投票罷免後，各界關注韓國瑜陣營是否會提罷免無效訴訟，以及如果韓國瑜確定下台，國民黨可能會派哪些人出來參與補選？由於韓國瑜罷免投票中，投同意票有93萬人，不同意的只有2萬5000多票，比例太懸殊，因此國民黨中央傾向於不建議提罷免無效訴訟，而是拚補選。檯面上被點到的人選包括高雄副市長李四川、前黨主席朱立倫，甚至是現任黨主席江啟臣等。但是上述人選目前戶籍都不在高雄，如果3個月後就進行補選，根本無法取得參選資格。若韓國瑜提出罷免無效訴訟，由於罷免訴訟將設選舉法庭，合議制審理，採二審終結制，各審法院應於6個月內審結，訴訟結果未出爐前不得辦理補選，這種方式讓上述被點名者可以取得資格。但是也可能產生風險，也就是選舉法庭二審可能拖過一半任期，如果任期不滿2年，則不得辦理補選，由政院指定代理市長繼續至任期結束為止。如此一來，國民黨等於是偷雞不著蝕把米。江啟臣雖然宣佈將中常會搬到高雄，希望重整藍營低迷士氣，但是未必代表他就有意參加補選。台中出生的他，曾參加2018台中市長黨內初選，後來敗給同黨盧秀燕，江啟臣有可能在盧之後接棒參選台中，這時候如果讓他去選高雄，恐怕打亂江啟臣的佈局。國民黨內被點名還有高雄市黨部主委莊啟旺、前立委黃昭順、林國正、市議員黃柏霖等人。根據國民黨副主席李乾龍受訪指出，希望找40歲左右的高雄在地人，等於是將黃昭順刷掉。面對民進黨在高雄的龐大勢力、行政院副院長陳其邁可能再戰高雄，國民黨也不排除與其他政黨或無黨籍人士合作。台灣民眾黨曾先後傳出立委蔡壁如、張其祿有意參加補選，不過蔡壁如認為勝選機率不大，日前已坦承無參選意願；張其祿雖然出身高雄，但是黨主席柯文哲評估勝算不大，民眾黨立委們近期雖然頻繁到南部下鄉，但