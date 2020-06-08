韓國瑜遭罷免！楊實秋曝「跌下神壇3人選」　竟有陳時中

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林柏年攝, 2020.06.06 ）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.05）

高雄市長韓國瑜罷免案 6 日投票通過，同意票數更高達 93 萬多票，韓國瑜也成為史上第一位被罷免的直轄市長，兩年政治生涯大起大落，也成為外界熱議的話題。對此，前台北市議員楊實秋在節目中談到韓國瑜，預言下一個跌落神壇的「 3 人選」，其中更點名近日人氣極高的衛福部長陳時中。楊實秋 6 日在政論節目《聚焦關鍵》中分析，未來的高雄很可能交由民進黨執政，卻坦言在這樣的極端政治之下「我們要思考下一個韓國瑜在哪？」楊實秋點名 3 位人選，分別為新北市長侯友宜、台北市長柯文哲，以及近日帶領台灣造就優秀防疫成績的衛福部長陳時中。楊實秋指出，只要在政治上曾經被當作是神的人，下場都很淒慘，並舉出前總統馬英九和陳水扁的例子，而在這種情況之下，第一個聯想到的就是侯友宜、柯文哲和陳時中 3 人。不過，據《 ETtoday 》報導，陳時中在安心旅遊記者會上回應此事，認為人生有起有落，要看最後能替社會做什麼事情，而非過程。韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長，且同意罷免的票數更高達 93 萬 9090 票，比起 2018 年 11 月當選市長的 89 萬 2545 票數多出許多。侯友宜對此回應，選舉結果尊重民意的選擇，至於未來是否看好國民黨可再取回高雄的執政權？侯友宜則表示，所有人都是為社會國家做事的態度永不改變，大家一起努力。（編輯：賴詠璿）