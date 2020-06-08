高雄代理市長人選　傳蔡碧仲可望成為黑馬

▲行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。（圖／取自陳政聞臉書）

高雄市長韓國瑜遭到罷免，成為台灣選舉史上第一個被罷免成功的縣市首長，中選會依法最晚將在6月12日前公告選舉結果，行政院也將指派代理市長。至於代理市長的人選，近日各路人馬紛紛被點名。據了解，該人選的最大任務就是「辦好市長補選」，未必要和高雄有地緣關係，且可能是「次長級的人物」，曾代表過花蓮縣長的法務部政務次長蔡碧仲可望成為最大黑馬。行政院本週將討論高雄代理市長人選，這幾天被各界點名的人選眾多，已浮上檯面的人士包括陳其邁的「徒弟」、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、前高雄市副市長楊明州和史哲、曾代理過高雄市長的許立明、內政部次長花敬群和陳宗彥，甚至連和閣揆蘇貞昌「不歡而散」的前國發會主委陳美伶也在點名之列。一名熟悉高雄政壇的知情人士指出，現在地方上有兩派聲音，一派主張由可望代表民進黨參選市長補選的陳其邁直接代理市長；另一派則覺得，只要不是菊系人馬班師回朝，誰來代理市長都可以。由此角度來看，陳政聞是陳其邁的子弟兵，是個不錯人選，而許立明、史哲、楊明州都屬於菊系人馬，可能性則稍微降低。據了解，對於高雄代理市長人選，政院高層有意鎖定「次長級人物」，因此，先前蔡碧仲和陳宗彥都被媒體點名、傳出呼聲。其中，蔡碧仲可能會成為令外界驚訝的黑馬。知情人士分析，蔡碧仲沒有派系色彩，具有法學專業，過去曾代理過花蓮縣長99天，表現稱職，有代理地方行政業務的歷練，這次很有可能再度擔任「救火隊」的角色。2018年蔡碧仲在代理花蓮縣長的3個多月期間，大力整頓許多前縣長傅崑萁任內的弊端，最引人注目的，就是揭發傅崑萁包養地方記者的媒體採購案，若蔡碧仲代理高雄市長，是否代表綠營要拿韓國瑜開刀、整頓韓市府？知情人士認為，韓市府團隊才上任一年多，若蔡碧仲代理高雄市長，整頓的目的不大。代理市長最大的階段性任務，就是在這3個月內，好好辦理市長補選，讓這場被視為「陳其邁王子復仇記」的補選順利進行。但知情人士也說，其實現在高雄地方人士最希望的，就是讓陳其邁直接接下代理市長，然後進一步投入補選，如此一來，就沒有市政銜接的問題。不過，陳其邁如果以代理市長的身份參選補選，就要面對外界對他「球員兼裁判」的質疑，會削弱一點參選的崇高性。