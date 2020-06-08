杏仁哥衝服務處砸雞蛋！王浩宇轉發「神回」　內心話曝光

▲王浩宇臉書貼文現已刪除，仍遭網友截圖轉傳，挨轟消費高雄市議長許崑源。（圖／翻攝自 PTT ）

▲王浩宇轉發杏仁哥被逮新聞。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇對於服務處被包圍發表談話。（圖／翻攝王浩宇臉書）

高雄市議長許崑源 6 日墜樓身亡，震驚社會，民進黨桃園市議員王浩宇隨即在臉書透露死訊，但因貼文提及「力挺韓國瑜」的字眼，被各界批評是在消費死者。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（ 8 ）日號召網友到王浩宇的服務處「抗議」，而頭號韓粉杏仁哥也來到現場開直播，與警方發生衝突後被逮，而王浩宇本人雖未現身，但也在臉書轉發該篇新聞回應「Errr...」。有村長之稱的詹江村因為不滿王浩宇消費許崑源墜樓一事，日前在臉書號召群眾前往王浩宇的服務處「討公道」，而收到此消息的王浩宇，也趕緊宣布今天服務處關閉一天，但仍然無法阻擋前來抗議的民眾，挺韓大將杏仁哥也來到現場，開直播直呼「王浩呆，我來找你了」，甚至與警方起了衝突後被逮。對此，王浩宇也不畏服務處被包圍，在臉書轉貼杏仁哥被逮的新聞表示「 Errr ... 」讓不少支持的選民回應「這種水準真的很扯」、「我真的覺得韓國瑜有這些狂熱粉絲也不太好」、「村長怎麼沒被逮啊，煽動之人不是？」、「這些人崩潰沒有極限的，看了真的好笑」、「吃飽太閒」、「這素質真的太狂了，超傻眼」。而稍早，王浩宇則語重心長的再發一段長文表示「感謝今天所有因為我而犧牲寶貴時間、淋雨抗議的長輩們，感謝你們的對我的批評指教。我確實不是個完美的議員，如果有做不好的地方，我願意虛心接受你們的批評指教。」「砸蛋破壞的部分，已告知警方不提告，對於今天為了我而必須吹風淋雨維安、甚至被水球砸到的警察同仁們，我要致上最深的歉意，真的很抱歉造成你們不便，這一切都是我的不對，對於福州路附近的鄰居，也再次表達最深的歉意。」（編輯：張嘉哲）