影／聚服務處及農舍前抗議　上千民眾高喊：罷免王浩宇

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▲「村長」詹江村與杏仁哥在王浩宇農舍前道路向現場民眾演講，並高喊「罷免王浩宇」。（圖／記者李春台攝, 2020.06.08）

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▲同往王浩宇農舍的聯外道路，被警方設下圍欄阻止抗議民眾進入。（圖／記者李春台攝, 2020.06.08）

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，高雄市議長許崑源當晚墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書PO文，被指是消費亡者，國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥等人號召民眾今(8)日下午1時前往王浩宇服務處討公道，場面一度失控，在見不著王浩宇後，上千民眾轉往王住處抗議。原本「村長」詹江村號召「集合」王浩宇中壢服務處時間為下午1時，不到中午就陸續有民眾集結在中壢福州路附近，警方也出動大批人力在現場維持秩序，不少人準備了水球、雞蛋，還有銀紙，不過都被警方以安全為由沒收，挺韓大將「杏仁哥」一度拿起雞蛋準備砸向服務觸，也隨時被警方押上警車帶離現場。原本要蛋洗以及撒冥紙抗議王浩宇的群眾，被警方柔性勸說，將攜來的雞蛋和冥紙沒收。雖然「村長」詹江村試圖丟出兩顆雞蛋，但都被警方及時攔下，沒有命中王浩宇服務處的招牌最後上千抗議民眾見王浩宇位於中壢福州路的服務處大門深鎖，於是轉往新中北路王浩宇名下的農舍集結。數百位抗議民眾在王浩宇農舍前的路邊高喊「罷免王浩宇」，警方也設下圍欄阻止民眾靠近最後遊行集會申請的時間一到，詹江村也呼籲到場的民眾可以就近在附近「散步」，繼續進行對王浩宇的抗議。王浩宇今天雖然沒有出面，但隨後也在臉書上發出聲明表示，感謝今天所有因為我而犧牲寶貴時間，淋雨抗議的長輩們，感謝你們對我的批評指教」，他還強調，「對於砸蛋破壞的部份，我不會提告」。