影／聚服務處及農舍前抗議　上千民眾高喊：罷免王浩宇

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，高雄市議長許崑源當晚墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書PO文，被指是消費亡者，國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥等人號召民眾今(8)日下午1時前往王浩宇服務處討公道，場面一度失控，在見不著王浩宇後，上千民眾轉往王住處抗議。
原本「村長」詹江村號召「集合」王浩宇中壢服務處時間為下午1時，不到中午就陸續有民眾集結在中壢福州路附近，警方也出動大批人力在現場維持秩序，不少人準備了水球、雞蛋，還有銀紙，不過都被警方以安全為由沒收，挺韓大將「杏仁哥」一度拿起雞蛋準備砸向服務觸，也隨時被警方押上警車帶離現場。
原本要蛋洗以及撒冥紙抗議王浩宇的群眾，被警方柔性勸說，將攜來的雞蛋和冥紙沒收。雖然「村長」詹江村試圖丟出兩顆雞蛋，但都被警方及時攔下，沒有命中王浩宇服務處的招牌﹔最後上千抗議民眾見王浩宇位於中壢福州路的服務處大門深鎖，於是轉往新中北路王浩宇名下的農舍集結。
數百位抗議民眾在王浩宇農舍前的路邊高喊「罷免王浩宇」，警方也設下圍欄阻止民眾靠近﹔最後遊行集會申請的時間一到，詹江村也呼籲到場的民眾可以就近在附近「散步」，繼續進行對王浩宇的抗議。
王浩宇今天雖然沒有出面，但隨後也在臉書上發出聲明表示，感謝今天所有因為我而犧牲寶貴時間，淋雨抗議的長輩們，感謝你們對我的批評指教」，他還強調，「對於砸蛋破壞的部份，我不會提告」。