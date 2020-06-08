韓粉服務處抗議　王浩宇臉書發文：尊重公民權

日前高雄市長韓國瑜遭罷免、高市議長許崑源於自宅墜樓身亡，桃園市議員王浩宇在臉書發文：「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡！」引發韓粉不滿，今（8）日群眾赴王浩宇服務處抗議。稍早，王浩宇在臉書發文表示，虛心接受批評指教，並尊重群眾的公民權利。王浩宇表示，感謝今天所有因為我而犧牲寶貴時間、淋雨抗議的長輩們，感謝你們的對我的批評指教。我確實不是個完美的議員，如果有做不好的地方，我願意虛心接受你們的批評指教。砸蛋破壞的部分，已告知警方不提告。王浩宇說，對於今天為了我而必須吹風淋雨維安、甚至被水球砸到的警察同仁們，我要致上最深的歉意，真的很抱歉造成你們不便，這一切都是我的不對。接著他回顧從政以來的想法，他表示：「2014年，站在路口三百多天的我，意外的成為中壢最年輕的議員，在過去的五年，我兢兢業業的努力，不畏懼背後的黑案勢力，去面對中壢最複雜路平的問題。雖然一開始很生疏，不斷衝撞體制。但在教育、環保、勞工、弱勢照顧、人行道建置上，我沒有放棄努力，雖然因為太年輕而偶有爭議，但並沒有放棄為中壢努力，好不容易建立了專業完整的服務團隊，創下第一屆100%的工作報告出席率。」對於抗議的群眾，他表示：「面對各位罷免的訴求，我尊重各位的公民權利，無論結果如何，都會兢兢業業的努力到最後一天。」不過，有趣的是，事隔一小時，王浩宇就在臉書轉貼台北市長柯文哲指他是「不分區議員」的報導，對柯嗆聲：「你自己不也是整天跑外縣市、嘴國家大事？」