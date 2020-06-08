王浩宇臉書貼文頻頻惹議　柯文哲：民進黨全國不分區議員

民進黨桃園市議員王浩宇，前天（6日）晚間，在高雄市議會議長許崑源，傳出疑似墜樓輕身的消息後，第一時間在臉書上PO文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，由於排版的方式加上過去王浩宇反韓的立場，文章一出就引起外界撻伐，質疑王浩宇拿許崑源之死開玩笑。對此台北市長柯文哲表示，有人不好好當他的桃園市議員，老是要批評其它縣市，「所以我特別封他為『全國不分區議員』，許崑源過逝他講那種話，絕對是扣分並對這個社會是不好的。」
高雄市長韓國瑜的罷免案，6日晚間正式通過後，一向力挺韓國瑜的許崑源，似乎心情大受打擊。晚上九時回到家後，因為不明原因墜樓輕生。而消息一出後，過去一直是反韓立場的王浩宇，隨即在臉書上PO出消息，並標註「力挺韓國瑜」五個字，也讓外界認為貼文有消遣許崑源死訊的意味。遭到網友攻擊後，王浩宇也隨即刪去臉書貼文並致歉，不過卻難以平息眾怒。
對此台北市長柯文哲，今天（6日）在議會進行總質詢時，被國民黨市議員徐巧芯問及此事。由於柯文哲所領銜成立的台灣民眾黨，過去也頻頻與王浩宇發生爭議，柯文哲批評王浩宇時也相當諷刺，直呼全台灣的事情，王浩宇都要評論插嘴，「所以我特別封他為『全國不分區議員』，許崑源過逝他講那種話，絕對是扣分並對這個社會是不好的。」
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