高市代理市長免總質詢？國民黨擬停會　陳致中籲勿擺爛

高雄市議會今（9）進行政黨協商，討論議程日期變更案，國民黨團預計變更議程，擬取消部門質詢與議員總質詢，即自11日起停會至28日，同時也代表韓國瑜解職後的代理市長不必面對總質詢。對此，民進黨高雄市議員陳致中批評，市政不能因罷免案後停擺，呼籲藍營不要擺爛，否則將成為270萬市民的罪人。依照中央選舉委員會規定，本週五之前公告罷免高雄市長韓國瑜投票結果之後，中央須派任代理市長，而高雄市議會總質詢原訂在本月19日至7月21日進行，如照原定議程，代理市長到任不久後就要接受總質詢。但高市議會議事組昨臨時通知各黨團，今天上午將討論議程日期變更案，國民黨擬取消進行中的部門質詢與議員總質詢，預計將6月11日至6月28日的議程先休會，29日即進行議案交付審查，6月30日到7月9日進行分組審查，之後直接進二三讀，7月10定期大會閉幕，中間的民政部門、社政部門質詢及原本到7月21日長達一個月的市長總質詢將全部取消。民進黨高雄市議員陳致中認為，議會職權來自民意，議會質詢責無旁貸，不應因罷免案後而有停擺，他批評國民黨擬停會沒收總質詢，似有杯葛代理市長銜接市政工作的意味，呼籲藍營不要擺爛。陳致中強調，市政萬萬不能癱瘓，過去是如何監督韓市長，未來就會如何監督代理市長，否則將成為270萬市民的罪人。時代力量議員黃捷也表示，無法接受國民黨如此草率變更議程，質詢是議員的工作，也是市民託付給議員的責任，莫再失職，「不是市長解職，議會也跟著擺爛！」呼籲代理市長到任後立即復會，不應取消總質詢。