避免群聚！萬安演習7月14日登場　人車不管制

▲過往萬安演習警報必須人車管制，今年因防疫考量不實施疏散避難、人車管制演練，避免人員群聚。（圖／記者陳雅芳攝）

國防部「漢光36號演習」將於下（7）月登場，驗證全民防空作為的「萬安43號」演習也將於7月14日實施，除將用簡訊進行

由於新冠肺炎防疫考量，今年不實施疏散避難、人車管制演練，避免人員群聚。

國防部今（9）日例行記者會上，