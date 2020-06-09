避免群聚！萬安演習7月14日登場　人車不管制

國防部「漢光36號演習」將於下（7）月登場，驗證全民防空作為的「萬安43號」演習也將於7月14日實施，除將用簡訊進行空中威脅告警系統警訊發放演練外，由於新冠肺炎防疫考量，今年不實施疏散避難、人車管制演練，避免人員群聚。
國防部今（9）日例行記者會上，全動室簡任主任韓岡明報告軍民聯合防空「萬安43號」演習規劃說明指出，為提高敵情意識，熟練防空作為，落實防空設施整備，降低空襲損害，確保人民生命財產安全，本部依民防法及防空演習實施辦法，於今年7月14日，採有預告、全國不分區（包括外、離島）方式於1330至1400時，同時實施30分鐘防情傳遞、防空警報及空中威脅告警系統警訊發放演練。
韓岡明指出，因應疫情影響，考量我國仍於防疫期間，今年「萬安43號」演習遵循「中央流行疫情指揮中心」防疫指導，演習期間不實施疏散避難及人、車管制等演練，避免人員群聚，聽到警報後民眾與平常作息一致。
另外，結合國軍年度「漢光36號演習」期程辦理，全國統一發放「警報聲號」及「空中威脅告警系統」警訊等通報方式，爭取預警時間及提升偏遠地區警報涵蓋率。
警政署民防指揮管制所副所長林國華表示，今年萬安演習是一日全區性演習，人車不實施管制，考量疫情關係仍屬於防疫階段，同時考量到景氣復甦階段，因此避免人車管制，防範室內群聚發生，所以提議不實施人車管制。
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