高市議會議程照舊　各黨團無異議追謚許崑源為榮譽議長

高雄市議會今(9)日召開黨團協商會，除各黨團代表無異議通過追謚許崑源議長為議會「永遠的榮譽議長」外，也將維持既定的議程，未來代理市長就任之後，將依既定議程19日接受市政總質詢﹔副議長陸淑美表示，各黨團已有初步共識，認為質詢有其必要性，並建議待議長治喪事宜後再召開議會。她強調，議會按照議程是到7月22日，確定會如期舉行。
高雄市議會歷經市長韓國瑜被罷免、議長許崑源墜樓身亡，氣氛低迷，今天各黨團進行第三屆第三次黨團協商討論，做出上述結論﹔另外，已故議長許崑源治喪委員會將由議會主導籌辦，並訂109年6月27日上午9時舉行公祭，地點為第一市立殯儀館景行廳﹔治喪委員會由副議長陸淑美擔任主委，國民黨團總召曾俊傑、民進黨團總召韓賜村及無黨團結聯盟總召朱信強擔任副主委，並邀請曾與許議長共事過的七屆議員同仁擔任委員，總幹事則由議會秘書長黃錦平擔任。
陸淑美表示，無黨團結聯盟總召朱信強日前以議長許崑源歷經七屆議員為由，建議議會應聘許為議會榮譽議長，大家覺得這個提議很好。她指出，今天政黨協商中，議員一致通過，簽署許崑源議長為高雄市議會永遠的榮譽議長。
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