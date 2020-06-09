韓國瑜出招「卡邁」？民進黨只能靜觀其變

高雄市長韓國瑜將在本週五從市長寶座上下台一鞠躬，接下來，高雄市長是要進入補選、還是官派代理，端看韓國瑜下一步會不會提出罷免無效訴訟。無論補選或代理，陳其邁都是民進黨呼聲最高的不二人選，民進黨近期也針對了多套劇本進行討論，但陳其邁真的會是代理高雄市長的最佳人選嗎？今天最後一次主持市政會議的韓國瑜，12日就要離開他還沒坐熱的市長寶座；韓國瑜對於他下一步要怎麼走，至今仍未鬆口，是否提出罷免無效之訴也依舊是個謎，目前處於守備方的民進黨只能「且戰且走」。知情人士指出，陳其邁確實是民進黨內的不二人選，但還是要根據未來的情況分析、決定最佳的應戰方式；該名人士分析，韓國瑜若不提出罷免無效之訴、順利進入補選那當然是最好的情況，如此一來陳其邁就能專心備戰補選。不過，韓國瑜若提出訴訟的話，那就有兩種可能。由於官派市長需要在選舉結果後7天內決定，但韓國瑜有30天的時間來決定提不提訴訟，所以第一種情況，是韓國瑜在12日前決定「開牌」進行司法救濟，那陳其邁就不見得是代理市長的最佳人選，因為一但代理市長，陳其邁就會在市政與選舉之間兩頭燒，建議先派一個一樣有能力穩定市政的代表，讓陳其邁專心補選。其次，是韓國瑜決心「卡邁」，拖到12日之後才公布是否對簿公堂；如此一來，纏訟到任期結束也不無可能，那也就不用補選，直接派陳其邁去蹲點即可；所以最好的方式是「分兩階段進行」，在韓國瑜決定下一步前，先派他人代理，陳其邁先按兵不動，待韓國瑜開了金口，再決定陳其邁是用補選，或接「第一個代理市長」的棒回到高雄。民進黨內人士也說，這不是要打落水狗，而是真心建議國民黨跟韓國瑜「認輸」，好好的、冷靜的思考下一步應該怎麼再出發，這樣才會有重新站起來的力量，若繼續做出與民心向背的決策，那對國民黨的傷害只會越來越大。