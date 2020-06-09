大甲媽將遶境　蘇貞昌交代徐國勇協調做好防疫工作

中央流行疫情指揮中心剛宣布防疫解封，大甲鎮瀾宮隨即宣布大甲媽將在11日起啟動進香遶境。蔡政府對於防疫仍不敢鬆懈，行政院長蘇貞昌透露，今（9）日早上他已交代內政部長徐國勇，盡快跟廟方、沿路過境的各縣市好好交代、要求、拜託，做好相關防疫工作。
蘇貞昌受訪表示，媽祖信仰是台灣人民很普遍的信仰，每年都有遶境，很正常。今年雖然有疫情，還好台灣人民高水準，讓台灣的防疫工作因為人民的支持、政府的努力，讓全世界肯定。好不容易，我們剛剛通過四個潛伏期的考驗，沒有本土病例，這是全民努力的結果，政府宣布邊境風險嚴管、國內鬆綁。雖然鬆綁，衛福部長陳時中也有交代好好做好防疫工作，希望大家都順時中、不要逆時中，這期間疫情雖然趨緩，但還是要做好相關工作。
蘇貞昌說，大甲媽遶境，希望主辦廟方一定要做好防疫必要措施，他今天早上特別當面交代內政部長徐國勇，請他盡快跟廟方、沿路過境的各縣市交代、要求、拜託，做好相關防疫工作。
「台灣人民經過近半年努力，才能在亂世中成為一塊福地，讓全世界羨慕，任何人都沒有資格破壞。」蘇貞昌表示，任何人要主辦任何活動，都有責任做好防疫相關工作，這些工作該怎麼做，陳時中已經在在交代，希望相關單位、社團、廟方要辦，就要做好相關準備。
蘇貞昌表示，呼籲國人同胞，無論媽祖或各方神明、神聖，總是庇佑全民健康、社會安全，所以也不要違逆神意，破壞神恩。
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