巷仔內／韓國瑜不提訴訟　陳其邁毫無懸念拚補選

高雄市長韓國瑜遭到罷免後，外界關注他的動向，是否提出罷免無效之訴訟，牽涉到藍綠對於市長補選之戰的布局。經過數日思考後，韓國瑜終於透過臉書宣布他尊重人民意志，「不會提出任何訴訟」，而這也代表，可望上演「王子復仇記」的行政院副院長陳其邁可以毫無懸念參加補選，不需考慮是否先以代理市長的身份接手高雄。原本對於韓國瑜是否提出罷免無效之訴訟，民進黨已擬妥兩套劇本。如果韓不提訴訟，行政院先指派代理市長，3個月內辦好市長補選，讓陳其邁好整以暇參加補選、再名正言順當上高雄市長寶座；如果韓要提出訴訟，過程曠日費時，一旦拖過今年年底，市長剩餘任期不足2年，行政院可望直接指派陳其邁代理市長，直到任期結束，2022年陳其邁再正式參選市長。韓國瑜不提訴訟，是最單純的狀況，也是各界預期的版本。如今韓國瑜確定宣布不提訴訟、暫時沈澱休息，這就代表，陳其邁可以安心準備參加即將到來的市長補選，在國民黨派不出強棒的狀況下，補選結果可說呼之欲出。其實，高雄地方上現在傳出一股聲音，希望陳其邁可以直接代理市長，再以代理市長的身份參加補選，如此一來就沒有市政銜接的問題。只是，這樣恐會招來「球員兼裁判」的批評，陳其邁失去了參選的崇高性。自從2018年高雄市長選舉敗選，陳其邁等了一年多，現在終於等到復仇的機會，既然這場補選幾乎已是陳其邁的囊中物，那他不必急於一時，現在就跳下去接代理市長的位子，否則只是徒增罵名而已。一個聰明的政治人物會懂得明哲保身，只要再多等3個月，陳其邁就可望選上真正的高雄市長，一圓市長夢。韓國瑜不提訴訟，陳其邁參加市長補選，這不只對民進黨在補選上的布局單純，也是黨內各派系最樂見的情況。因為，陳其邁一旦補選成功，任期只有2年，下次只能再競選連任一屆，換句話說，陳其邁最多當6年高雄市長，其他人就有接棒的機會。假如陳其邁先當2年代理市長，接著就可以再選2屆高雄市長，加起來就是10年，其他人要等到2030年才能接棒的機會，恐怕等不到那時候，各派系都會先蠢蠢欲動了。在這場政治算計中，韓國瑜做出了一個對民進黨最有利的決定，同時也減少高雄市民的紛擾糾纏，只是苦了國民黨，少了布局補選的空間，接下來要傷腦筋的，就是國民黨主席江啟臣了。